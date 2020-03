NATO lahingugrupp jätkab tegevust viirusereeglitest hoolimata

NATO lahingugrupp Eestis on plaanipäraselt välja vahetanud oma rotatsiooniüksused. Lahingugrupi tegevus jätkub viirusereeglitest hoolimata ja sõdurite toimetamine ühest riigist teise on turvalisem kui reisimine tsiviillennuväljade kaudu, ütles "Aktuaalsele kaamerale" Briti saatkonna kaitseatašee kolonel Matthew Hing.

NATO lahingugruppi juhtiva Briti kontingendi allüksused vahetusid eelmisel nädalavahetusel, kui umbes 800 Briti sõdurit jõudis Ühendkuningriigist Tapa linnakusse. Lahingugruppi kuuluv Taani üksus vahetus jaanuari alguses.

Need üksused täidavad Eesti valitsuse kehtestatud tervishoiureegleid nagu Eesti üksused ja saabusid Eestisse turvaliselt.

"Nad liiguvad terve üksusena kasarmust autodega sõjaväelennuväljale Ühendkuningriigis. Sealt nad lendavad õhuväelennukiga vahemaandumisteta Eestisse Ämari lennubaasi. Sealt sõitsid nad autodega Tapale. See on üsna lihtne reis, mida on hõlpsam reguleerida ja kaitsta võrreldes reisimisega suurte tsiviillennuväljade kaudu," selgitas Hing.

Kevadtormil ei osale tänavu väliskülalisi, kuid NATO lahingugrupp Tapal on 1. brigaadi osa ja osaleb õppusel. Samuti ei katke NATO lahingugrupi tegevus Suurbritannia juhtimisel isegi siis, kui viirusekriis peaks süvenema.

"Seda peab tegema. Nagu NATO missioon Afganistanis, kus Eesti sõdurid alluvad Briti vägedele, on NATO missioon siin prioriteet. See on hea näide rasketel aegadel, kui NATO liikmed hoiavad kokku ja tagavad koostöö, mida neilt liitlased ootavad," sõnas Hing.