Liibanon teatas laupäeval, et kuulutab peagi tähtajani jõudvate eurovõlakirjade tagasimaksmisel esmakordselt välja maksejõuetuse ja taotleb võla restruktureerimist.

"Välisvaluutareservid on langenud murettekitavale ja ohtlikule tasemele, mis sunnib Liibanoni valitsust peatama 9. märtsil tähtajani jõudvate eurovõlakirjade maksed, sest see raha on hädavajalik," teatas peaminister Hassan Diab pöördumises rahvale.

Esmaspäeval tähtajani eurovõlakirjade väärtus on 1,2 miljardit dollarit.

"Liibanoni riik taotleb oma võlgade restruktureerimist," lisas Diab, kes moodustas jaanuaris rahanduskriisi lahendamiseks massimeeleavalduste survel tehnokraatide valitsuse.

Maksejõuetuse kuulutamine märgib uut peatükki Liibanoni rahanduskriisis ja see võib viia tõsiste tagajärgedeni. Laenajad võivad riigi vastu kohtusse pöörduda, mis võib riigi majandust veegi survestada ja kollapsile lähemale tuua.

Diabi sõnul on Liibanoni võlg kerkinud 90 miljardi dollari ehk 170 protsendini sisemajanduse koguproduktist, mis teeb sellest ühe maailma suurima. Ta lisas, et sel aastal peab riik tagasi maksma 4,6 miljardi dollari jagu võlga ja intressi.

"Liibanoni võlg on sellega toimetulemiseks liiga suur," nentis peaminister.