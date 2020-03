Lillemüüja: naistepäeval ostetakse 700 000 tulpi

Kui palju rohkem lilli naistepäevaks vaja on võrreldes mõne muu tuntud tähtpäevaga nagu näiteks emadepäev või valentinipäev?



"Kui meil on kaks miljonit tulpi, siis naistepäevaks läheb meil - 700 000, sellest on meil naistepäevaks ära broneeritud ja sellest tuleb veel puudu, nii et meil tuleb veel Hollandist ja Soomest lisa. Ja ikkagi roosid tulevad meil Hollandist, nelgid ka," ütles Nurmiko aiandi perenaine Siret Kalda.

Kui võrrelda tulpi teiste lilledega osakaalus, mis naistepäevaks kasvatada, kui suurelt tulp juhib?

Ta on ikka 50% osakaalus, et ta on ikka esikohal väga kõvasti ees, siis tuleb roos, siis on kindlasti sibullilled - hüatsint, teete, suureõieline nartsiss on meil

Ilmselt mäletatakse, et vast nõukogude ajal, oli naistepäevalilledest kõige populaarsem nelk. Kuidas on ajas muutunud naistepäevalillede valik?

Kahjuks peab tõdema, et nelk on jäänud natuke tahapoole, kuigi ta on väga ilus ja kauapüsiv vaasis, ja super lill, aga praeguses kui vaadata, siis nelk on meil viimasel kohal.

Kui varakult algab naistepäevaks lillede planeerimine?

No see algab ikka kohe peale seda, kui me oleme tulbi lõpetanud, siis meil on täpselt kõik meeles, mis...me vahetame sorte, mis olid paremad tulbisordid, kehvemad jätame välja, uuendame, ja siis see ikka hakkab uuesti mais. Aprill-mai, kui me hakkame uuesti mõtlema järgnevale aastale.

Millist temperatuuri tulp vajab?

Me saame temperatuuriga hästi palju mängida, kui me ei taha, et tulp...oleks säilivus ilus ja me saame korraliku tulbi kätte, siis me langetame natuke temperatuuri. Ja kui me tahame kiiremini tulbi kätte saada, siis me tõstame. Et praegu selle, meil on praegu 13 kraadi, 13-15, ja tulp kasvab kastis hästi ühtlaselt, ilusalt, ja me saame korraliku tulbi.

Kas võib niimoodi öelda, et lillekasvatajate ja müüjate jaoks on naistepäev päev number üks aastas?

Võib öelda küll ja ütleme, et emadepäev number kaks.