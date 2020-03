Jõgevamaal toimus raske tööõnnetus

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles ERR-ile, et päästjad said väljakutse kella 15.59 ajal. Teatati, et inimene on elektrilöögi saanud ja hoonest tuleb suitsu.

Päästjad sõitsid kohale suurte jõududega, kohale jõudes selgus aga, et kustutustöid vaja teha ei ole.

Elektrilöögi saanud töötaja võttis oma hoole alla kiirabi ja viis ta haiglasse.