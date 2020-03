Reformierakond küsis Repsilt mõjutustegevuse kohta Eesti vene koolides

Reformierakonna fraktsiooni liikme Johannes Kerdi hinnangul kasvatatakse Venemaa propaganda intensiivistumise kontekstis Eestis üles põlvkonda, kes on saanud teistsugust informatsiooni Eesti ajaloos toimunust. Ta tõi näite ühe Ida-Virumaa kooli riigikaitseõpetuse tunnist.

"Teemaks on NATO ja põhjused, miks Eesti kuulub NATO-sse, tõuseb pool klassi poisse püsti, lahkub tunnist ja ütleb, et aga meie ajalooõpetaja on meile küll hoopis midagi muud rääkinud," meenutas Kert.

Kerdi sõnul on Venemaa kutsunud siinsete vene koolide ajalooõpetajaid täiendõppes kaasa lööma.

Haridusminister Mailis Reps (KE) ütles, et Venemaal käis täiendkoolitusel mullu seitse õpetajat, kellest üks oli ajalooõpetaja. Seal käiakse tema sõnul venekeelsel logopeedikoolitusel, mida Eestist ei saa. Miks aga eelistas üks ajalooõpetaja täiendkoolitust Venemaal, Reps ei teadnud.

"Selliste nüanssidega tegeleb pigem kaitsepolitsei isiku tasandil, aga mingit objektiivset põhjendust, miks peaks täna minema väljapoole Eestit ennast täiendkoolitama, et seal peab väga detailseks minema ajaloos, seda ei ole," sõnas minister Reps.

Kerdi sõnul on end Venemaal täiendamas käinud rohkem kui üks vene kooli ajalooõpetaja ja tema kinnitusel võtavad Eesti pakutud kursustest osa vaid üksikud. Kert ütles, et Venemaalt tuuakse kaasa õpikuid, milles käsitletakse ajalugu Venemaa vaatepunktist.

Kahes Tallinna vene koolis ajalugu ja ühiskonnaõpetust õpetav ning kahe aasta eest europarlamendi poolt Euroopa Kodaniku tiitliga hinnatud Dmitri Rõbakov tunnistab, et kasutab ka ise tundides aeg-ajalt Venemaal koostatud materjali.

"Ajalugu õpetab mitte õpik, vaid õpetaja ja kõik oleneb õpetaja professionaalsusest. Ja isegi, kui kasutada mõnd allikat või materjali, mis on koostatud Venemaal, seda tasuks isegi minu arvates kasutada, oskuslikult. 90 protsendi ulatuses ikkagi kasutatakse Eestis viljeldud õppematerjali," märkis Rõbakov.

Haridusministri sõnul on igal täiendkursusel 10 protsenti muukeelsete koolide õpetajaid. Rõbakovi sõnul võib vähese osalemise põhjus olla ebapiisav keeleoskus.