Erdogan kutsus NATO-t andma Türgile konkreetset toetust Süüria osas

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles esmaspäeval Brüsselis NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga kohtudes, et ta tahab alliansi liikmetelt "konkreetset toetust" võitluses Süüria konfliktist tulenevate ohtudega.

"Me ootame kõigilt meie liitlastelt konkreetset toetust sellele võitlusele," ütles Erdogan, lisades, et Türgi on toonud suure ohvri.

"NATO on kriitilises protsessis, milles ta peab selgelt näitama oma alliansi solidaarsust" Türgiga, lisas Erdogan.

Ta kutsus NATO-t täitma oma varasemaid lubadusi Türgi kaitsevõimekuse tugevdamiseks.

Türgis on leidnud peavarju 3,6 miljonit Süüria põgenikku. Süüria loodeosas Idlibi provintsis on põgenenud Türgi piiri poole ligi miljon inimest, seda on põhjustanud Venemaa toetatud Süüria režiimivägede pealetung.

Türgi kaotas veebruaris Idlibis Süüria režiimivägede tegevuse tõttu üle 50 sõjaväelase.

"Meie liitlased peavad näitama oma solidaarsust meie riigiga ilma diskrimineerimata ja ilma poliitilisi tingimusi esitamata," rõhutas Erdogan.

"On väga tähtis, et toetus, mida me nõuame, täidetaks edasise viivituseta," lisas ta.