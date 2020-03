Peaminister Ratas on hommikul "Terevisioonis"

Peaminister Jüri Ratas on reede hommikul "Terevisiooni" stuudios, et vastata küsimustele eriolukorra kohta, mille vabariigi valitsus neljapäeva viimastel või reede esimestel tundidel suure tõenäosusega kehtestab.

Vabariigi valitsuse kriisikomisjoni istung, kus eriolukorra kehtestamine ja konkreetsed piirangud seoses COVID-19 viiruse levikuga arutlusel olid, jätkus ka veel neljapäeva viimasel tunnil.

Haridusminister Mailis Reps ütles neljapäeval "Aktuaalses kaameras", et valitsuse kriisikomisjon on seni otsustanud, et esmaspäevast suletakse kõik koolid ning kehtestatakse uuesti piirikontroll.