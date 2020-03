"Oleme kokku leppinud protseduurilised detailid ja siinkohal räägime suurematest piiriületuskohtadest nagu Eesti välispiir, Schengenist, sadamatest ja Lõuna-Eesti suuremad piiriületuskohad Ikla ja Valga," rääkis Pärkna, lisades, et "kui tekib vajadus ja ootus seda enam vaja teha, siis loomulikult laiendame oma tegevusi.

"Rõhutan, et väiksemaid piiriületuskohti kasutavad ennekõike kohalikud inimesed, kes käivad külas sõpradel ja tuttavatel ning sealtkaudu viiruse üle toomise oht on mõneti väiksem," seletas Pärkna.

Vastates küsimusele võimalikest ummikutest piiriületuskohtades, mainis Pärkna, et süsteem on ehitatud selliselt, et see peaks kinni ja häiriks võimalikult vähe inimesi piiril.

"Loomulikult see võib tuua kaasa pikemaid ootamisi, kuid loodan, et inimesed on mõistvad ja see on meie kõigi tervise nimel," lisas Pärkna.