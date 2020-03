Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang keeldus hiljem kolleegi väljaütlemist kommenteerimast, vahendas Reuters.

Peking on olnud viimasel ajal teravalt ärritunud USA süüdistuste peale, mille kohaselt ei võtnud Hiina võimud möödunud aasta detsembris piisavalt kiirelt kasutusele meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks ja selle asemel tegeleti pikka aega informatsiooni varjamisega.

Näiteks kolmapäeval ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien, et Hiina esialgne aeglane tegutsemine läks ülejäänud maailmale maksma tõenäoliselt kaks kuud ettevalmistusaega. Viiruse Hiina päritolu rõhutas oma kolmapäevases telepöördumises ka president Donald Trump.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Zhao Lijian postitas neljapäeval oma Twitteri-kontole teravas toonis avalduse, kus märkis, et hoopis USA on süüdi koroonaviirusega seotud informatsiooni varjamises.

"Millal oli patsient null USA-s? Kui paljud inimesed on nakkuse saanud? Milliste haiglatega on tegu? See võis olla USA armee, kes tõi epideemia Wuhanisse. Olge läbipaistvad! Tehke oma andmed avalikuks! USA võlgneb meile selgituse!," kirjutas Hiina ametnik.

Sagedase Twitteri kasutajana tuntud Zhao mingeid tõendeid USA relvajõudude väidetavale seotusele ei pakkunud.

Väljaanne Defense One kirjutab, et Hiina, Iraani ja Venemaa meedias on juba pikemat aega levitatud vandenõuteooriat, et COVID-19 näol võib olla tegu USA päritolu bioloogilise relvaga.

Senine ametlik arusaam, mida on varem kinnitanud ka Hiina esindajad, on olnud, et koroonaviirus COVID-19 kandus loomadelt inimestele Wuhani kalaturu kaudu, kus kaubeldi söögiks mõeldud eksootiliste metsloomadega. Sarnast põhjust ehk metsloomade söögiks tarbimist on peetud tõenäoliseks ka aastatel 2002-2004 aset leidnud SARS-i epideemia puhul. Ka tookord süüdistati Hiina võime esialgse informatsiooni varjamises.