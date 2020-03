WHO: Euroopa on nüüd üleilmse koroonapandeemia epitsentris

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas reedel, et Euroopa on nüüd üleilmse koroonaviiruse pandeemia epitsentris ja teavitab päevas rohkematest juhtumitest kui Hiina oma puhangu kõrghetkel.

"Euroopast on nüüd saanud pandeemia epitsenter," lausus WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus virtuaalsel pressikonverentsil, nimetades enam kui 5000 surmajuhtumit maailmas traagiliseks verstapostiks.

WHO uute tõbede osakonna juhi Maria Van Kerkhove sõnul ei ole veel võimalik öelda, millal üle 5000 inimese elu nõudnud COVID-19 pandeemia haripunkti saavutab.

"On võimatu öelda, millal see ülemaailmse tipu saavutab," ütles Van Kerkhove ja lisas, et loodetavasti juhtub see pigem varem kui hiljem.

Itaalia registreeriti reedel kõrgeim uue koroonaviiruse surmade arv ühe päeva jooksul, ilmnes ametlikest andmetest.

Viimase 24 tunni jooksul on kinnitust leidnud 250 surmajuhtumit, ühtekokku on nüüd COVID-19 tagajärjel riigis surnud 1266 inimest.

Nakkusjuhtumeid on tuvastatud 17 660 ehk siis neljapäeva õhtust on neid lisandunud 2547.

Maailma juhtivate tööstusriikide ühendus G7 korraldab järgmisel nädalal erakorralise videokonverentsi, et koordineerida rahvusvahelist vastust koroonaviiruse pandeemiale, teatas Prantsuse presidendipalee, mis soovitas tugevdada ka EL-i piirikontrolli.

Ettepaneku konverentsiks tegi Prantsuse president Emmanuel Macron, kes arutas seda reedel telefonitsi USA presidendi Donald Trumpiga, teatas presidendipalee.

Videokonverentsi eesmärk on koordineerida vastust pandeemiale tervishoiu, majanduse, rahanduse ja teaduse valdkonnas, lisas Elysée palee.