Suri Mart Ummelas

Ummelas oli aastatel 1977–1981 Eesti Raadio juhatuse liige, aastatel 1995–2000 Vikerraadio peatoimetaja ning aastatel 1997–2000 Eesti Raadio programminõukogu esimees.

Ummelas juhtis Vikerraadios üle 13 aasta legendaarset mälumängusaadet "Mnemoturniir", ta oli "Rahva teenrite" esimene saatejuht. Mõlemad saated on eetris tänaseni.

Ummelase kauaaegse kolleegi Kaja Kärneri sõnul oli Mart Ummelasel äärmiselt loov suhtumine oma töösse, ta oli väga sõnaosav, kõik tema tekstid olid läbimõeldud ning sõnad nauditavalt seotud. Ta oli irooniline ja humoorikas.

Mart Ummelas on ka paljude Vikerraadio saadete pealkirjade ja formaatide autor. "Toimetuse koosolekutel võis olla kindel, et just Mart käib välja kõige vaimukama idee või pakub mõnele uuele sarjale parima pealkirja. Tema loomingulisus ja pühendumine raadiotööle oli vürtsitatud peene huumoriga, mida said nii kolleegid kui ka kuulajad nautida," meenutas kolleegi Meelis Süld.

Mart Ummelas lõpetas 1972. aastal Tallinna 46. Keskkooli ja 1977. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal. Ummelas on töötanud entsüklopeedia teadustoimetajana ja hilisematel aastatel Kuku raadio uudistetoimetajana. 90ndate alguses töötas ta kultuuriministri asetäitjana ja Soome Instituudi juhina.

Ummelas oli ka VIII riigikogu koosseisu liige. Aastaid töötas ka Tallinna Tehnikaülikooli kommunikatsiooniosakonnas, sealhulgas TTÜ ajalehe Mente et Manu peatoimetajana. 2011. aastast töötas ta Tallinna Televisiooni, muu hulgas peatoimetaja ja juhatuse liikmena.

Mart Ummelas on pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi (2002), Eesti Ajakirjanike Liit valis ta 2009. aasta ajakirjanikuks ning Eesti Muuseumiühing valis ta 2009. aastal muuseumisõbraks.

Vikerraadio kordab sel pühapäeval, 15. märtsil kell 11.05 üht Mart Ummelase juhitud "Mnemoturniiri".