X!

ERR Saksamaal: AfD lubab tühistada Venemaa-vastased sanktsioonid

Välismaa
AfD esikandidaat Ulrich Siegmund Saksi-Anhalti liidumaal.
AfD esikandidaat Ulrich Siegmund Saksi-Anhalti liidumaal. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal tegid paremäärmuslaste erakond AfD ajaloolise valimistulemuse, saades endale peaaegu 44 protsenti valijate häältest. AfD lubab muuhulgas karmimat migratsioonipoliitikat, Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist ja Ukraina toetamise kärpimist.

Saksi-Anhalti liidumaa keskuses Magdeburgis sai parlament esmaspäeva hommikul uue koosseisu. Üks vaesemaid ja kiiresti rahvastikust tühjenenud piirkondi Saksamaal saatis Berliini valju sõnumi. Ühe olulise põhjusena nimetavad nii eksperdid kui ka valimiskasti juures käinud inimesed majanduslikke raskusi.

"Mina olen autojuht, mind teeb rahutuks hinna kõikumine. Täna hommikul tankisin. Hullumaja! Kust tuleb see hinnatõus?" ütles kohalik elanik Manuel.

"Kõik muutub üha kallimaks ja inimesed tunnevad seda oma rahakotis, kui nad lähevad supermarketisse või bensiinijaama," lausus Magdeburgi ülikooli politoloog Nicolas Spohn.

Pettumus ja tunne, et asjad lähevad pigem allamäge on seejuures üha kasvanud.

"Kui te lähete supermarketisse ja räägite inimestega, siis nad ütlevad, et kõik, mida me proovisime viimase 35 aasta jooksul, ei ole toiminud, nii et me anname hääle AfD-le ja võimaluse midagi teha. Nad ei ole tundnud end valitsuse poolt esindatuna viimastel aastakümnetel ja nad soovivad väga muutusi," ütles Spohn.

AfD tulebki sõnumiga, et kõik on võimalik ja seda kunagisel Ida-Saksamaa legendaarsel Simson mopeedil ning karismaatilise endise parfüümimüüja Ulrich Siegmundi näol.

"Me peame saama tagasi oma suveräänsuse, mõtlema uuesti Saksamaale. Meie poliitikud peavad tegutsema oma maa ja rahva huvides," ütles AfD esinumber valimistel Ulrich Siegmund.

AfD lubab muuhulgas karmimat migratsioonipoliitikat, kliimapoliitika lõpetamist, Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist, naasmist vene gaasi- ja naftaimpordi juurde ja Ukraina toetamise kärpimist. Rahvusringhäälingu küsimusele, kuidas see läheb kokku ukrainlaste tapmisega Venemaa vallutussõjas ütles Siegmund, et tuleb läbi rääkida.

"See ei ole meie sõda, ma tahaksin et Euroopas oleks rahu, ma usun, et see on ka teie riigi huvides," ütles Siegmund. "Kui kaua veel, mitu inimest on vaja selleks kaitseks mõlemalt poolt. Iga surnu on liiga palju ja peab olema mingi muu lahendus. Istuda võrdselt ühise laua taha ja rääkida üksteisega."

See lähenemine näib sobivat ka valijatele.

"Ma pean ausalt ütlema, et mulle meeldib Venemaa üha rohkem. Ma õppisin koolis vene keelt ja ma nägin palju vaeva, et seda keelt unustada, aga hakkan nüüd uuesti õppima, et ma neist inimestest paremini aru saaksin. See pole ainult Putin, see on kogu vene rahvas. Ja ma arvan, et Zelenski ei taha rahu," ütles kohalik elanik Susanne.

Välispoliitika jääb esialgu siiski Berliinis ametis oleva valitsuse pädevusse. Kui AfD suudab liidumaa valitsuse moodustada, siis tabavad esimesena muudatused haridus- ja kultuurivaldkonda. Seda patriotismi vaimus, vähem juttu Hitleri kuritegudest ja rohkem Saksamaa hiilgusest.

"AfD tahab muuta kooli õppekava, näiteks rääkida vähem teisest maailmasõjast ja rohkem Saksa impeeriumist või Otto Suurest," lausus Spohn.

Pühapäeva õhtul olid Magdeburgi südalinnas väljas viimased AfD vastu protestivad inimesed. Saksi-Anhalti valimised raputavad aga kogu Saksamaa poliitsüsteemi, kus peavoolu parteid on seni vältinud koostööd äärmusparempoolsetega ja nende võimule pääsu. Samas tekitab niivõrd suure toetusega partei kõrvalehoidmine samuti küsimusi ja muutub praktiliselt üha keerulisemaks. AfD-st on saanud populaarseim partei ka üleriigilistes arvamusküsitlustes.

"Ega siin ei ole häid lahendusi. Tuleb aru saada, et Saksamaal on oma ajalugu ja selle partei tulemus on Saksamaal ajalooline sündmus. Paljude jaoks on see oht. Demokraatlike parteide jaoks ei ole küsimus ainult selles mõistes – tulemüür. Nende jaoks on väga raske teha koostööd parteiga, mis on paremäärmuslik. Ja ma arvan, et nad ei tee seda," ütles Süddeutsche Zeitungi poliitikaajakirjanik Daniel Brössler.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeva hommikul ajakirjanikele, et Venemaa-sõbraliku AfD edu ei muuda Berliini pühendumist kaitsevajadusele ja Ukraina toetamisele.

"Ma ei tagane millimeetritki oma veendumusest, et me peame praegu kaitsma oma vabadust Venemaa eest," sõnas Merz.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Kontserdielamused

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:36

Tsahkna õhtusöögist Donald Trumpi pojaga: Ukraina teema oli aktiivselt lauas

22:32

MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

22:14

Musting: vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline

22:13

ETV spordisaade, 7. september

22:00

ERR Saksamaal: AfD lubab tühistada Venemaa-vastased sanktsioonid

22:00

Tšehhi kaitsefirma India ettevõttest: hoiatasime oma valitsust nende eest

21:45

Mihkelson: USA administratsioonil pole ettekujutust, kui sügavad sõja juured on

21:30

Männiku prügimäe asemele rajati järv koos rannaalaga

21:18

Ekslikult surnuks tunnistatud pensionär peab kuu aega rahata toime tulema

21:12

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

anna oma hääl

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

14:35

Ukraina tabas droonidega kolme Venemaa naftatehast Uuendatud

16:35

Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis tegevväelast vigastada Uuendatud

12:53

Eestis on loomisel uus vasaktsentristlik Euroopa-meelne erakond

18:32

RKIK ei suuda näidata, kuidas jõuti 70 miljoni euro suuruse lepinguni Uuendatud

10:29

Raúl Castro surm võib vallandada Kuubas ägeda võimuvõitluse

07:27

Meedia: Kallas pidi liikmesriikide survel tühistama kaitserühma loomise

09:25

Hendrik Johannes Terras: kes otsustas võtta kaks kolmandikku LEADER-i rahast?

10:47

Politsei avas Luhamaa piiripunkti taas liikluseks Uuendatud

06.09

Järjest mitmes haiglas ravil viibijat võib oodata tavatult suur voodipäevatasu

18:42

Witkoff: kõnelused Kiieviga olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:32

MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

22:14

Musting: vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline

22:13

ETV spordisaade, 7. september

21:12

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

loe: kultuur

18:51

Kuressaare haiglas avati Anne Olopi näitus

18:45

30. draamafestival toob Tartusse läbilõike Eesti nüüdisteatrist

17:35

Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

17:06

Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

loe: eeter

16:40

Liikumisõpetaja: lapsi ei takista liikumast huvipuudus, vaid ümbritsev keskkond

15:30

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

13:22

92-aastane tantsuõpetaja Ilma Adamson: kasvasin kahe range mehe käe all

10:26

Lenna Kuurmaa: meie talu saak jõuab värskelt taldrikule ja ka sügavkülma

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (07.09.2026 18:00:00)

17:55

Tartus algas taas Eesti teatri festival Draama

17:55

Reformierakond otsib uut kaitseministrit nii erakonnast kui ka väljaspoolt

17:55

Euroopa Komisjoni esindajad tulevad Eestisse kaitsehangete läbiviimist uurima

15:30

Koolid ja kultuuriasutused kohanevad haridusministeeriumi reeglitega

15:25

Maa-ameti kaartidel kuvatud puurkaevude asukohad ei ole täpsed

15:20

Raadiouudised (07.09.2026 15:00:00)

13:05

Euroopa keskpangad toovad oma kullavarud USA-st ära

13:05

Uuring: vaimse tervise murega patsient loodab kiiremat abi tablettidest kui teraapiast

12:20

Raadiouudised (07.09.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo