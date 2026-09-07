ERR Saksamaal: AfD lubab tühistada Venemaa-vastased sanktsioonid

Saksi-Anhalti liidumaa keskuses Magdeburgis sai parlament esmaspäeva hommikul uue koosseisu. Üks vaesemaid ja kiiresti rahvastikust tühjenenud piirkondi Saksamaal saatis Berliini valju sõnumi. Ühe olulise põhjusena nimetavad nii eksperdid kui ka valimiskasti juures käinud inimesed majanduslikke raskusi.

"Mina olen autojuht, mind teeb rahutuks hinna kõikumine. Täna hommikul tankisin. Hullumaja! Kust tuleb see hinnatõus?" ütles kohalik elanik Manuel.

"Kõik muutub üha kallimaks ja inimesed tunnevad seda oma rahakotis, kui nad lähevad supermarketisse või bensiinijaama," lausus Magdeburgi ülikooli politoloog Nicolas Spohn.

Pettumus ja tunne, et asjad lähevad pigem allamäge on seejuures üha kasvanud.

"Kui te lähete supermarketisse ja räägite inimestega, siis nad ütlevad, et kõik, mida me proovisime viimase 35 aasta jooksul, ei ole toiminud, nii et me anname hääle AfD-le ja võimaluse midagi teha. Nad ei ole tundnud end valitsuse poolt esindatuna viimastel aastakümnetel ja nad soovivad väga muutusi," ütles Spohn.

AfD tulebki sõnumiga, et kõik on võimalik ja seda kunagisel Ida-Saksamaa legendaarsel Simson mopeedil ning karismaatilise endise parfüümimüüja Ulrich Siegmundi näol.

"Me peame saama tagasi oma suveräänsuse, mõtlema uuesti Saksamaale. Meie poliitikud peavad tegutsema oma maa ja rahva huvides," ütles AfD esinumber valimistel Ulrich Siegmund.

AfD lubab muuhulgas karmimat migratsioonipoliitikat, kliimapoliitika lõpetamist, Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist, naasmist vene gaasi- ja naftaimpordi juurde ja Ukraina toetamise kärpimist. Rahvusringhäälingu küsimusele, kuidas see läheb kokku ukrainlaste tapmisega Venemaa vallutussõjas ütles Siegmund, et tuleb läbi rääkida.

"See ei ole meie sõda, ma tahaksin et Euroopas oleks rahu, ma usun, et see on ka teie riigi huvides," ütles Siegmund. "Kui kaua veel, mitu inimest on vaja selleks kaitseks mõlemalt poolt. Iga surnu on liiga palju ja peab olema mingi muu lahendus. Istuda võrdselt ühise laua taha ja rääkida üksteisega."

See lähenemine näib sobivat ka valijatele.

"Ma pean ausalt ütlema, et mulle meeldib Venemaa üha rohkem. Ma õppisin koolis vene keelt ja ma nägin palju vaeva, et seda keelt unustada, aga hakkan nüüd uuesti õppima, et ma neist inimestest paremini aru saaksin. See pole ainult Putin, see on kogu vene rahvas. Ja ma arvan, et Zelenski ei taha rahu," ütles kohalik elanik Susanne.

Välispoliitika jääb esialgu siiski Berliinis ametis oleva valitsuse pädevusse. Kui AfD suudab liidumaa valitsuse moodustada, siis tabavad esimesena muudatused haridus- ja kultuurivaldkonda. Seda patriotismi vaimus, vähem juttu Hitleri kuritegudest ja rohkem Saksamaa hiilgusest.

"AfD tahab muuta kooli õppekava, näiteks rääkida vähem teisest maailmasõjast ja rohkem Saksa impeeriumist või Otto Suurest," lausus Spohn.

Pühapäeva õhtul olid Magdeburgi südalinnas väljas viimased AfD vastu protestivad inimesed. Saksi-Anhalti valimised raputavad aga kogu Saksamaa poliitsüsteemi, kus peavoolu parteid on seni vältinud koostööd äärmusparempoolsetega ja nende võimule pääsu. Samas tekitab niivõrd suure toetusega partei kõrvalehoidmine samuti küsimusi ja muutub praktiliselt üha keerulisemaks. AfD-st on saanud populaarseim partei ka üleriigilistes arvamusküsitlustes.

"Ega siin ei ole häid lahendusi. Tuleb aru saada, et Saksamaal on oma ajalugu ja selle partei tulemus on Saksamaal ajalooline sündmus. Paljude jaoks on see oht. Demokraatlike parteide jaoks ei ole küsimus ainult selles mõistes – tulemüür. Nende jaoks on väga raske teha koostööd parteiga, mis on paremäärmuslik. Ja ma arvan, et nad ei tee seda," ütles Süddeutsche Zeitungi poliitikaajakirjanik Daniel Brössler.

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeva hommikul ajakirjanikele, et Venemaa-sõbraliku AfD edu ei muuda Berliini pühendumist kaitsevajadusele ja Ukraina toetamisele.

"Ma ei tagane millimeetritki oma veendumusest, et me peame praegu kaitsma oma vabadust Venemaa eest," sõnas Merz.