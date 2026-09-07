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Männiku prügimäe asemele rajati järv koos rannaalaga

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Pealinna rahvas saab uue paiga, kus peesitamas käia, sest kunagisest prügimäest Männikul on saamas Harjumaa uusim järv. Kaevandaja soovil võiks uue järve nimeks saada Toomiku. Kena eestikeelne nimi, mis nagu muuseas kattub mäeinseneri nimega.

Harjumaa kõige uuem järv, mis on uusim osa Männiku karjäärist, oli veel seitse aastat tagasi prügimägi. Nüüd on see tühjaks kaevatud ning Saku vallavalitsuse soovil tegi TREV2 sellest avaliku rannaala.

"See rannaala on tehtud väga lauge nõlvaga ja kuskil kümne meetri kaugusel rannapiirist on endiselt üks meeter vee sügavus ja sealt hakkab alles tekkima sügavam veeala. Juba lastele väga suur ala, kus on väga mõnus ujuda," sõnas TREV2 mäeinsener Paul Toomik.

Esialgu pisut trööstituna tunduv karjäär peaks Toomiku sõnul mõne aja pärast märksa kenam välja nägema, sest järve äärde on istutatud hulgaliselt mände. Tõsi küll, esialgu autoga randa ei saa, aga kui kõrval olev karjäär järgmisel aastal töö lõpetab, siis muutub ka juurdepääs paremaks.

"Sellele järvele pandi nimeks Toomiku järv. Kuidagi nii läks kokku, et otsustati panna nimi inimese järgi, kes siin karjääri elukaare jooksul toimetas," ütles Toomik.

Kas uus järv saab ametlikult ka Toomiku nime, sõltub Saku vallavalitsusest ja maa-ametist. Vallavalitsusest öeldi, et pärast ametliku nimetaotluse esitamist võetakse Toomiku nimi kaalumisele.

"Kohanimi peab vastama kohanime seadusele ehk ta võiks olla seotud selle kohaga, kuhu teda määratakse, ja eesti keele nõuetele. Iseenesest meie poolt vastuväiteid sinna ei ole. Toomiku on kena eestikeelne nimi, mingit eripära seal taga ei tundu," ütles maa-ameti aadresside ja haldusjaotuse korralduse teenusejuht Annika Lebert.

Vanade kaartide järgi on Toomiku järve alal olnud saja aasta eest vaid igav liiv ja tühi väli. Küll on sealkandis juba olemas Tooma tee.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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