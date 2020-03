Kell 20.55 ETV-s: peaminister Jüri Ratase pöördumine

Reedel kell 20.55 on ETV eetris peaminister Jüri Ratase pöördumine, mistõttu on osaliselt muutunud ka ETV õhtune kava.

"Ringvaade" on reedel tavapärasest viis minutit lühem ja kell 19.55 algab ETV-s "Klassikatähtede" otsesaade. Vahetult enne "Aktuaalset kaamerat" kell 20.55 on eetris peaminister Jüri Ratase pöördumine. Uudised on eetris tavapärasel ajal kell 21.

ETV õhtune programm jätkub pärast "Aktuaalset kaamerat" planeeritud programmiga:

kell 21.40 jätkub "Klassikatähtede" otsesaade

kell 22.05 on eetris krimisari "Vera"

kell 23.35 on kavas kolmapäevase "Pealtnägija" kordus