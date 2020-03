Valges Majas koguneti reedel erakorralisele koosolekule seoses asjaoluga, et nädavahetusel president Donald Trumpiga kohtunud Brasiilia riigipea Jair Bolsonaro koroonaviiruse test on osutunud positiivseks.

Teemast teatas esimesena Fox News. Bolsonaro poeg Eduardo selgitas, et Brasiilia presidendile tehakse veel ka teine test, et nakatumise asjus täielik kindlus saada.

Juba varem oli meedias teada, et positiivse koroonaviiruse testi on andnud Bolsonaro nõunik Fabio Wajngarten ning et seetõttu oli ka Bolsonaro ise arstide jälgimise all.

Trump ütles neljapäeval, et pole Wajngarteni diagnoosi pärast mures, ning Valge Maja teatel oli presidendi suhtlus brasiillasest nõunikuga Mar-a-Lagos väga põgus.

Samas on jõudnud avalikkuse ette foto, kus Trump on Wajngarteniga ühisfotol ning allikate kinnitusel osales Brasiilia nõunik Trumpiga ühisel lõunasöögil ja ta oli ka õhtul toimunud peol, millest võtsid otsa Trumpi pereliikmed.

Samuti Brasiilia delegatsiooniga kohtunud vabariiklastest senaatorid Rick Scott ja Lindsey Graham andsid juba varem teada, et on end ise vabatahtlikult karantiini pannud.

Trump annab praegustel andmetel reede õhtul koroonaviirust puudutava pressikonverentsi. Väljaande Bloomberg andmetel kuulutab Trump õhtul välja hädaolukorra, mis annab juriidiliselt ka konkreetsema rahastuse ja tegutsemisvabaduse koroonaviirusega võitlemiseks.