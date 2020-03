Ameeriklased valmistuvad koroonaviiruse tõttu pikemaks kojujäämiseks, sest paljud koolid on suletud ja ettevõtted läinud kaugtööle, samuti on tühistatud või edasi lükatud suurüritused.

Seni on USA-s koroonaviirus COVID-19 tuvastatud rohkem kui 3200 inimesel, kuid testimisprobleemide tõttu on tegelik arv tõenäoliselt kordades suurem, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Esialgu suhtusid ameeriklased koroonaviiruse ohtu rahulikult, kuid pärast eriolukorra väljakuulutamist on hakatud rohkem ettevalmistuma.

"Me tulime siia toidukaupa ostma, kogu selle koroonaviiruse asja pärast, nii et saaksime järgmised kaks-kolm nädalat hakkama," rääkis Washingtoni elanik Kamaur.

"Meil on vaja veini. Me oleme sellepärast siin. Meid ei huvita vetsupaber või puhastusvahend. Me oleme siin veini pärast," sõnas pealinna elanik K.C.

Paljud toidupoed on otsustanud õhtuti uksed varem sulgeda, et anda töötajatele rohkem aega kaupa välja panna ja pindu puhastada. Samamoodi nagu teistes riikides ostetakse kiiresti ära kuivained, külmtoidud, puhastuvahendid ja WC-paberid.

"WC-paber ei ole tõhus kaitse koroonaviiruse vastu, kuigi see on läbimüüdud. Vesi ja seep. Kuum vesi. Seep. 20 sekundit. Nii on õige," rääkis USA terviseminister Alex Azar.

President Donald Trumpi teade, et välismaalased ei saa vähemalt kuu aega Euroopast USA-sse reisida tekitas lennujaamades pikki järjekordi. Samuti üritasid kiiresti koju pääseda ameeriklased, kes peavad nüüd läbima karmima kontrolli.

"Me ei näinud Trumpi kõnet otse, sest seal oli kell umbes kaks öösel. Mu naine aga hakkas mulle kohe helistama ja ütles, et peame tulema tagasi pigem varem kui hiljem. Nii et, me tulime tagasi veidi varem kui olime plaaninud. Mitte keegi ei maganud sellel ööl. Üritasime leida lennupileteid, et tagasi pääseda," rääkis Hispaaniast saabunud USA turist Mark.

Segadus jätkub tõenäoliselt esmaspäevani, kui sama keeld hakkab kehtima ka Suurbritanniale ja Iirimaale. Lisaks kaalutakse teatud reisipiiranguid USA sees.

"Eriti teatud piirkondadest. Me teeme koostööd osariikidega ja kaalume teisi piiranguid," sõnas president Trump.

Koroonaviirus mõjutab ka demokraatide eelvalimisi. Floridas, kus elab palju eakaid, muutis osariigi valitsus valimisjaoskondade asukohti ja ärgitas inimesi varem hääletama.

"See on viirus, millel on halb mõju eelkõige inimestele, kes on vanemad, haavatavamad ja kellel on juba meditsiinilisi probleeme," märkis Florida kuberner Ron Desantis.

Samuti on edasi lükatud või tühistatud suurüritusi. Alates NBA korvpallimängudest kuni Coachella muusikafestivalini. Järjepanu suletakse muuseume, kohvikuid ja koole.

"Ma arvan, et koolide sulgemine on tekitanud väga palju ärevust ja lapsed ei saa kojujäämisest eriti aru," arvas New Yorgi elanik Magdalena.

Kõige tõsisem probleem on olnud testide puudus, mistõttu kardetakse, et kõige hullem puhang on veel ees. Praegu üritatakse ära hoida olukorda, kus korraga haigestub nii palju inimesi, et tervishoiusüsteem ei suuda sellega toime tulla.

"Ma arvan, et see on praegu alles jäämäe tipp, kui räägime sellest, mis hakkab traumapunktides järgmiste nädalate jooksul toimuma," tõdes Bostoni haigla arst Ingrid Katz.

"Me mõistsime, et avalik tervishoiusüsteem ei suuda pakkuda nii palju teste kui oleks vaja ja et kliinilised laborid peavad näitama algatusvõimet ja osalema," ütles Mayo kliiniku viroloogialabori juht Matthew Binnicker.

Umbes 20 osariigis on võimalus nüüd teha ka nn läbisõiduteste. Paljud neist asuvad Walmarti kaubanduskeskuste parklates. Haiglate ette on püstitatud suuri telke, mis peaksid aitama ruumikitsikuse puhul.

"Me saame lisada poole rohkem voodeid, mis põhimõtteliselt kahekordistab meie võimekust koroonaviirusega patsientide eest hoolitseda," kinnitas Chicago haigla arst Brian Stein.

Kongressi esindajatekoda aga võttis vastu hädaabiseaduse, millega võimaldatakse ameeriklastel olla kaks nädalat tasustatud haiguslehel ja kindlustatakse tasuta testimine kõigile.

"Peamine viis, kuidas levikut takistada - mida teame kõikidest teistest riikidest -, on testida ja eraldada viirusekandjad," ütles New Yorgi kuberner Andrew Cuomo.

Vaatamata sellele, et valitsus üritab toetada piirkondi, ettevõtteid ja kogukondi, mida koroonaviirus kõige rohkem räsib, ei ole selge, milline on selle pikaajaline mõju majandusele. Peamiselt turismist sõltuvas Las Vegases on näiteks juba toimunud suured koondamised.