Tallinna lennujaamas on neli poodi ja apteek ajutiselt kinni

Baltona Duty Free kauplused suleti, sest üks töötajatest on andnud positiivse koroonaviiruse proovi.

Baltona Duty Free andis sellest kohe teada nii lennujaamale kui ka terviseametile ning sai täiendavaid juhiseid ruumide ja pindade desinfitseerimiseks ning personali jälgimiseks.

Kauplused jäävad esialgu suletuks märtsi lõpuni.

Ettevaatusabinõuna suleti ka Südameapteek, kus ühel töötajal ilmnesid haigussümptomid, ning tehnikapood Klick, mis asub apteegi ja Duty Free poe lähedal.

Pärastlõunal sai lennujaama juhtkond teada, et positiivse koroonaviiruse proovi andis ka üks G4S töötaja, kes on juba kodusel ravil ning kelle lähikontaktsetega on ühendust võetud. Ta ei puutu oma tööülesandeid täites kokku lennureisijatega ja sellest hetkest kui tal haigussümptomid avaldusid, ei puutunud ta kokku ka G4S julgestustöötajatega.

Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike kinnitas, et reisijate ja töötajate tervise kaitsmine on praegu esimene prioriteet ning poodide ja apteegi sulgemine tuleneb ettevaatusabinõust.

"Oleme pidevalt kontaktis terviseametiga, kes aitab välja selgitada haigestunutega kontaktis olnud inimesed ning on andnud meile selged suunised terviseohutust tagavate toimingute läbiviimiseks. Meile teadaolevalt ei toimunud Baltona Duty Free ega G4S-i töötaja nakatumine Tallinna lennujaamas. Kuivõrd lennujaamast liigub igapäevaselt läbi tuhandeid inimesi, peame arvestama võimalusega, et nakatunute arv lennujaamas kasvab," rääkis Tuvike.

"Ennetavate meetmetena on meil juba veebruaris loodud töötajatele ja reisijatele võimalused käte desinfitseerimiseks ning terminali töötajatele oleme jaganud nii isikukaitsevahendeid kui ka juhiseid nende kasutamiseks. Samuti toimub kõikide pindade puhastamine ja desinfitseerimine tavapärasest tihedama graafiku alusel," lisas ta.