Perearsti nõuandeliin kurdab ülekoormust

Alates laupäeva hommikust on kordades kasvanud numbrile 1220 helistajate arv, kusjuures paljud inimeste küsimused ja mured on elukorralduslikku või mingit muud, otseselt tervisega mitte seotud, laadi, teatas liini pressiesindaja.

Me väga palume helistada ainult tervisemuredega, et kõik abivajajad saaksid esimesel võimalusel vajalikku nõu. Nii meie nõustajate kui kogu tervishoiusektori töökoormus on suur ja see ainult kasvab, mistõttu on kõigi Eesti inimeste tervist silmas pidades väga oluline lasta tervishoiutöötajatel teha oma tööd, märkis nõuandeliini esindaja.

Terviseamet soovitab inimestel, kes kahtölustavad endal koroonaviirusega nakatumist, konsulteerida enne kiirabi kutsumist telefonis oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga.