Häirekeskuse vabatahtlik Sandra Raudsepp ütles, et abivajajate küsimused on viimastel päevadel muutunud elulisemaks ja palju uuritakse koroonatestide, piiriületuse ja karantiini kohta, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Praegu ma ei saaks öelda, et paanikat oleks tunda, pigem on üldine murelik toon ja inimesi huvitab, kuidas olukorda lahendatakse. Ma ei saaks öelda, et paanika on see, mis kõlab, vaid pigem murelikkus ja äraootavus," ütles Raudsepp.

Häirekeskuse numbrilt 1247 saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. "Meie koondame põhiinfo ja ametliku info, aga meie lahendusi ise ei paku," selgitas Raudsepp.

Kuna plaanilist hambaravi eriolukorras ei toimu, on käivitatud hambaravi nõuandeliin 677 6822. Unimed kliinikute hambaarst Kristjan Gutmann ütles, et nõuandeliinilt saab abi erinevatel hambaravi puudutavatel teemadel. "Ekstreemsemates olukordades on loomulikult vaja pöörduda erakorralisse vastuvõttu," selgitas Gutmann.

See, kui tõsine olukord on, püütakse välja selgitada telefoni teel ning vajadusel kirjutatakse ka retseptid telefoni teel välja. "Kuna igasuguse väiksema probleemiga pole mõtet esmaabivastuvõttu koormata, suudame me teha päris hästi otsuse, millist abi peab konkreetne patsient saama," ütles Gutmann.

Vabatahtlike platvorm Kogukond Aitab pakub abivajajatele abi toidu või ravimite kohaletoimetamisega. Platvormi eestvedaja Johanna-Mai Riismaa sõnul on vabatahtlikud aidanud ka koera jalutamisel või inimestega vestlemisel.

Üle Eesti aitab platvormi kaudu abivajajaid mitu tuhat vabatahtlikku. Kogukond Aitab vabatahtlikega saab kontakti numbril 716 8068.