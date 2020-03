Kohtla-Järve Järve linnaosa üks haisutekitajatest Järve Biopuhastus on valinud välja tehnoloogia, mille abil haisu teket vähendada. Reovee settimisest tekkiva muda kuivatamise tehnoloogial töötav puhastusjaam hakkab tööle kahe aasta pärast.

Kohtla-Järve, Lüganuse ja Jõhvi omavalitsuse omandis olev vee-ettevõte Järve Biopuhastus lubas keskkonnaametile reoveesette kompostimisega seotud Kohtla-Järve lõhnahäiringud likvideerida 2022. aasta suveks. Nüüdseks on ettevõttes tehtud otsus, et haisust vabaks saamiseks hakatakse muda termiliselt kuivatama.

"Kuivati näol on tegemist kinnise paigaldisega, kus on ette nähtud õhupuhastusseadmed, nende efektiivsus määrabki, kui suures ulatuses väljastatakse ebameeldivat lõhna. Esialgu me paigaldame biofiltri. Vajaduse korral täiendame seda keemiliste puhastusseadmetega," tutvustas plaani Järve Biopuhastuse juhatuse liige Vlaadislav Korzanov.

Uuringute põhjal pole Järve Biopuhastusest leviv hais tervisele otseselt kahjulik, vaid põhjustab inimestele ebameeldivaid aistinguid.

Ettevõtte juhatuse liige Vladislav Korzamnov nentis, et haisu likvideerimine on kahe otsaga asi, sest muda põletamisel kasutakse elektrit, mille tootmine omakorda saastab õhku.

"Ei välista, et mõistlik oleks veel natuke aega oodata uute ja perspektiivikamate lahenduste tekkimiseni. Praegu me lihtsalt lahendame kitsalt Kohtla-Järve ebameeldiva lõhna küsimuse ja veel kitsamalt sellest kompostimisväljakust tuleva haisu vältimise," kommenteeris Korzanov.

Uue puhastusjaama ehitamine läheb maksma umbes viis miljonit eurot. Tarbijale tähendab see veidi vähem kui kümneprotsendilist hinnatõusu.