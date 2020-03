"Venemaa presidendi Vladimir Putiniga arutasime olukorda mõlemas riigis ja vajadust tagada kodanike ja elamisluba omavate inimeste sujuv ja kiire kojujõudmine. Leppisime kokku, et suhtleme ka edaspidi vajadusel kiirelt ja operatiivselt," märkis Eesti president.

Lisaks leppisime presidendid kokku kontaktisikute määramise Eesti saatkonnas Moskvas ja Vene saatkonnas Tallinnas, et aidata kaasa protsesside operatiivsele koordineerimisele.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles ERR-ile, et telefonivestlus toimus Eesti presidendi initsiatiivil.

"Koroonaviirus ei küsi piire ega maailmavaadet ja mõistlik on naaberriikidel praktilisel tasandil sel teemal suhelda. Presidendid leppisid kokku, et suhtlevad sel teemal vajadusel ka edaspidi," märkis Linnamäe.

Kaljulaidi sõnul arutasid presidendid ka hetkel juunisse planeeritud soome-ugri kongressiga seonduvat.

Linnamäe selgitas, et kõne all oli, kas see üritus toimub. Praegu ei ole ürituse korraldajad selle ärajäämist otsustanud. Kuid ka Venemaa pole veel otsustanud, et isegi, kui üritus toimub, siis mis tasemel ta oma esinduse saadab. Eesti president on varem esitanud Venemaa kolleegile kutse kongressil osaleda.

Presidendi avalike suhete nõuniku sõnul Kaljulaid ja Putin 9. mai temaatikat telefonivestluses ei puudutanud.

Lisaks Venemaa presidendile oli Eesti presidendil telefonivestlus Balti kolleegide Egils Levitsi ja Gitanas Nausėdaga.

"Pandeemiavastastest meetmetest ja hetkeolukorrast niikuinii, aga lisaks tõdesime, et eriti just väikeriikidele on oluline kaupade tarneahelate võimalikult suures mahus töös hoidmine."

Eesti presidendil olid esmaspäeval telefonivestlused ka Soome president Sauli Niinistöga ja Poola president Andrzej Dudaga.