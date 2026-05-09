X!

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata

Välismaa
9. mai Moskvas.
Vaata galeriid
8 pilti
Välismaa

Venemaal Moskvas toimus laupäeval Punasel väljakul iga-aastane võidupüha paraad, mis oli julgeolekukaalutluste tõttu tavapärasest oluliselt tagasihoidlikum.

Pärast arvukaid Ukraina droonirünnakuid ei esitletud paraadil esimest korda pea kahe aastakümne jooksul sõjatehnikat.

Venemaa president Vladimir Putin käsitles oma kõnes pikalt ajalugu ja väitis taas, et Venemaa võidab sõja Ukraina vastu, mida ta, nagu ikka, nimetas sõjaliseks erioperatsiooniks. Suhteliselt lühikeses kõnes väitis Putin taas, et Venemaaga ei sõdi mitte ainult Ukraina, vaid kogu NATO blokk.

Putin ütles, et tema sõdurid võitlevad Ukrainas "agressiivse jõu" vastu, mida toetab kogu NATO, ning et agressorriigi sõjaväe "üritus on õiglane".

"Võitjate põlvkonna suur kangelastegu inspireerib sõdureid, kes täidavad täna sõjalise erioperatsiooni eesmärke," ütles Putin.

"Nad seisavad vastamisi agressiivse jõuga, mida relvastab ja toetab kogu NATO blokk. Ja vaatamata sellele liiguvad meie kangelased edasi," ütles ta, lisades hiljem: "Ma usun kindlalt, et meie üritus on õiglane."

Putin väitis, et Vene väed liiguvad Ukrainas edasi. Tegelikkuses kaotas Venemaa eelmisel kuul Ukrainas rohkem territooriumi, kui suutis vallutada.

Vene meedia teatel katkes vahetult enne paraadi algust Moskvas mobiilse interneti teenus.

Sõjatehnikast näidati videoid

Pärast Putini kõnet näidati Punasel väljakul sõjavarustuse asemel mitut videot, mis kirjeldasid Venemaa sõjavarustust mehitamata õhusõidukitest sõjalaevade ja tuumarakettideni.

Venemaa võimud põhjendasid sõjatehnika puudumist Ukraina rünnakuohuga.

Pärast seda marssisid Vene väed üle Punase väljaku. Paraadil osales ka Põhja-Korea vägede kolonn. Sõjaväeparaad lõppes sõjalennukite ülelennuga.

Koos Putiniga jälgisid sõjaväe marssimist Valgevene president Aleksandr Lukašenko, Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev ja Usbekistani president Šavkat Mirzijojev.

Euroopa riikide liidritest oli kohale sõitnud ainsana Slovakkia peaminister Robert Fico.

Nii Venemaa kui ka Ukraina leppisid sel puhul kokku kolmepäevases relvarahus, mis järgnes USA presidendi Donald Trumpi viimase hetke üleskutsele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BBC, BNS

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

12:11

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

12:01

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

11:52

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata

11:43

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:20

Fotod: Narva linnust ehib taas plakat kirjaga "Putin on sõjakurjategija"

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

11:05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.05

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

08.05

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

08.05

Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

08.05

Sõja 1535. päev: Ukraina ründas Moskvat ja tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

08.05

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

08.05

Galerii: aasta ema tiitli sai kuue lapse ema Elin Filin-Emajõe

08.05

Droonirünnakud halvasid Venemaa lõunaosas lennuliikluse

11:03

Venemaa ja Ukraina relvarahu esimestel tundidel rünnakutest teateid ei ole Uuendatud

08.05

Liveni aktsiate pakkumine jäi täis märkimata

08.05

Kinnisvaraarendaja Mainor Ülemiste läheb töötukassa vastu kohtusse

ilmateade

loe: sport

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

loe: kultuur

12:11

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

11:05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

08.05

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

08.05

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

loe: eeter

12:01

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

11:43

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

08.05

Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

08.05

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

Raadiouudised

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

08.05

Raadiouudised (08.05.2026 15:00:00)

08.05

Bulgaaria uus valitsusjuht lubab lõpetada oligarhide võimu

08.05

Varjendite projekteerimisjuhis valmib ilmselt alles aasta lõpuks

08.05

Mesinikud ei saa kätte eurotoetusi

08.05

Laupäev tuleb päikesepaisteline

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo