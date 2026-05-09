Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata

Venemaal Moskvas toimus laupäeval Punasel väljakul iga-aastane võidupüha paraad, mis oli julgeolekukaalutluste tõttu tavapärasest oluliselt tagasihoidlikum.

Pärast arvukaid Ukraina droonirünnakuid ei esitletud paraadil esimest korda pea kahe aastakümne jooksul sõjatehnikat.

Venemaa president Vladimir Putin käsitles oma kõnes pikalt ajalugu ja väitis taas, et Venemaa võidab sõja Ukraina vastu, mida ta, nagu ikka, nimetas sõjaliseks erioperatsiooniks. Suhteliselt lühikeses kõnes väitis Putin taas, et Venemaaga ei sõdi mitte ainult Ukraina, vaid kogu NATO blokk.

Putin ütles, et tema sõdurid võitlevad Ukrainas "agressiivse jõu" vastu, mida toetab kogu NATO, ning et agressorriigi sõjaväe "üritus on õiglane".

"Võitjate põlvkonna suur kangelastegu inspireerib sõdureid, kes täidavad täna sõjalise erioperatsiooni eesmärke," ütles Putin.

"Nad seisavad vastamisi agressiivse jõuga, mida relvastab ja toetab kogu NATO blokk. Ja vaatamata sellele liiguvad meie kangelased edasi," ütles ta, lisades hiljem: "Ma usun kindlalt, et meie üritus on õiglane."

Putin väitis, et Vene väed liiguvad Ukrainas edasi. Tegelikkuses kaotas Venemaa eelmisel kuul Ukrainas rohkem territooriumi, kui suutis vallutada.

Vene meedia teatel katkes vahetult enne paraadi algust Moskvas mobiilse interneti teenus.

Sõjatehnikast näidati videoid

Pärast Putini kõnet näidati Punasel väljakul sõjavarustuse asemel mitut videot, mis kirjeldasid Venemaa sõjavarustust mehitamata õhusõidukitest sõjalaevade ja tuumarakettideni.

Venemaa võimud põhjendasid sõjatehnika puudumist Ukraina rünnakuohuga.

Pärast seda marssisid Vene väed üle Punase väljaku. Paraadil osales ka Põhja-Korea vägede kolonn. Sõjaväeparaad lõppes sõjalennukite ülelennuga.

Koos Putiniga jälgisid sõjaväe marssimist Valgevene president Aleksandr Lukašenko, Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev ja Usbekistani president Šavkat Mirzijojev.

Euroopa riikide liidritest oli kohale sõitnud ainsana Slovakkia peaminister Robert Fico.

Nii Venemaa kui ka Ukraina leppisid sel puhul kokku kolmepäevases relvarahus, mis järgnes USA presidendi Donald Trumpi viimase hetke üleskutsele.