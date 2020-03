Sarnaselt Postimehele on reklaamitellimused langenud ka Ekspress Meedia väljaannetes. Ettevõtte juhatuse esimehe Argo Virkebau sõnul ei ole nad esialgu otsust ajalehtede mahtu vähendada teinud, küll aga ootavad nad riigilt, et see vähemalt mõneks kuuks oma reklaamiraha Facebooki ja Google'i asemel kohalikku meediasse tooks.

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar teatas teisipäeval, et Postimees on sunnitud koroonakriisi tõttu vähenenud reklaamitellimuste tõttu kärpima ka lehe mahtu.

Reklaamitellimuste langust kogeb ka Ekspress Meedia ning Virkebau tõdes, et kui inimesed on kodus ja ühtki teenust enam ei tarbi, teevad ka firmad paratamatult vähem reklaami.

"Meil ei ole täna drastilisi plaane," kommenteeris ta ERR-ile võimalikku ajalehtede õhenemist. "Kui, siis minimaalselt. Hoiame hinge kinni ja kannatame, et lugejat teenindada. Varieerime neis piirides, mis on ka muidu. Täna me ei ole otsustanud minna mahus vähemaks, aga mingil hetkel võib see lauale tulla küll. Siis aga reklaami, mitte sisu arvelt."

Seda, kas reklaamimahu langus puudutab mõnd väljaannet teravamalt kui teisi, on tema sõnul veel vara öelda, sest praegune olukord tekkis alles viie-kuue päeva eest, kui kriis järsult eskaleerus.

"Enne seda ei olnud ju midagi ja kindlasti osa tooteid on väga püsivad - näiteks ajakirjadel läheb jätkuvalt väga hästi, aga lehtedega on raskem. Päris detailselt ma ei saa ka rääkida, oleme börsifirma," lisas Virkebau.

Ta nimetas naljanumbriks väljaütlemisi, nagu oleks tegu majanduskasvu aeglustumisega - kui kriis pikeneb, on selle mõju majandusele üüratu ning palju suurem kui eelmise kriisi ajal, sest kunagi varem pole majandus olnud nii väheaktiivne nagu praegu.

Samas on jätkuvalt võimalik, et olukord kuu ajaga stabiliseerub ning see sõltub ka riikide otsustest, statistikast ja teadlastelt tulevast lisainfost. Näiteks tõi Virkebau ühe olukorda leevendava võimalusena välja selle, kui riigid peaksid mingil hetkel otsustama, et isoleerida pole vaja noori inimesi, vaid üksnes eakaid.

"Jälgime olukorda, aga selge on see, et reklaamitulud kukuvad ja sellest tulenevalt oleme teinud ka riigile ettepaneku, et vähemalt ajutiselt tooks riik kõik oma reklaamiraha kohalikku meediasse, mitte välisettevõtetesse," lausus Ekspress Meedia juht, pidades viimaste all silmas eelkõige Facebooki ja Google'it.

Ta märkis, et riik ei peaks selleks lisakulutusi tegema, kuid saaks sellise sammuga aidata meediat elus hoida sellises mahus nagu see on. Kriisiaeg on näidanud, kuidas lugeja jookseb kohalikule meediale tormi ja kui riik annaks kõigile oma allasutustele korralduse reklaamiraha kas või kaheks-kolmeks kuuks ainult kohalikku meediasse suunata, siis oleks sellest Virkebau hinnangul suur abi ning ühtlasi oleks tegu ühega vähestest meetmetest, mis ei läheks riigile lisa maksma.