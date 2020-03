"Pilt on küll rahulik, aga selles mõttes kole, et autosid on väga palju. Üksikud sõiduatod, enamus neist rekkad. Meile öeldi, et järjekord ulatub isegi kuni Salacgrivani ehk see on umbes kümme kilmeetrit pikk," rääkis ERR-i Pärnu-korrespondent Ester Vilgats kohapealt.

Tema sõnul oli üks järjekorras oodanu talle öelnud, et see liigub edasi kiirusega umbes 100 meetrit tunnis.

Vilgatsi hinnangul on inimesed järjekorras siiski rahulikud.

Valitsuse otsusel taaskehtestas politsei- ja piirivalveamet (PPA) teisipäeva südaööl koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt piirikontrolli kogu maismaapiiril, sadamates ja lennujaamades.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev kinnitas, et PPA on teinud kõik ettevalmistused, et teisipäeva südaööst sisepiiridel piirikontroll taaskehtestada.

Piirikontrolli taaskehtestamise järel saab Eesti-Läti ligi 350-kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada vaid selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas. Kõrvalised teed piiriületuseks suletakse ning riiki saab siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutistest piiripunktidest.

"Ühtlasi laieneb piirikontrolli taaskehtestamine sadamatele, lennujaamadele ja Valga raudteejaamale, kust toimub rahvusvaheline liiklus. Ka liiguvad piiriäärsetel aladel täiendavad patrullid, kes kontrollivad sõidukeid ja dokumente. Piiriületus inimesele, kel on see lubatud, eeldab kehtiva isikut tõendava või reisidokumendi olemasolu, samuti sõiduki dokumente," märkis Belitšev. Ta palus kõigilt mõistvat suhtumist, kui riiki sisenemine nõuab piirikontrolli taaskehtestamise järel tavapärasest suuremat ajakulu.

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles teisipäeva hommikul ERR-ile, et Ikla on PPA jaoks üks kõige keerulisem piiripunkt, kuna seda läbib kõige rohkem mööda maismaad veetavaid kaupu. "Me oleme tänasest alates teinud tugevdatud piirkontrolli ja sinna on tekkinud ka järjekord. Praegu meie meeskonnad lahendavad seda. Ma olen optimist, et need inimesed saavad kõik aidatud ning kaubavood ja kõik liikumised taastuvad kenasti," rääkis Vaher.