Eesti saab struktuurivahenditest majanduse turgutamiseks 295 miljonit eurot

Teisipäeva õhtul arutasid Euroopa Liidu riikide juhid muu hulgas võimalusi viiruse leviku mõju leevendamist Euroopa majandusele. Selleks on Euroopa Komisjon juba alustanud mitmete meetmetega, näiteks pakkunud eurorahade kasutamise paindlikkust.

Komisjon pakkus kriisi mõjude leevendamiseks liikmesriikidele 37 miljardit eurot, mis tuleks seni kasutusele võtmata struktuurivahenditest. Eesti saaks arvestada 295 miljoni euroga.

Eestile on tähtis ka see, et struktuurivahenditest oleks võimalik toetada tervishoidu ning kriisi mõjude leevendamiseks väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ning tööturgu, muu hulgas vältida suuri koondamisi ja sissetulekute kadu, teatas riigikantselei.

"Peame kõikide liikmesriikidega oma kodanike, tööandjate ja ettevõtjate kaitseks ühiselt tegutsema ning kaitsma ka euroala stabiilsust," ütles riigijuhtide telekonverentsil osalenud peaminister Jüri Ratas.

Euroopa Liit kehtestas 30 päevaks sisenemiskeelu

ELi riikide juhid andsid ka heakskiidu Euroopa Komisjon poolt liikmesriikidele esitatud piirimeetmeid käsitlevale suunisele, mis keskendub sellele, kuidas hallata piire nii, et vähendada ohtu inimeste tervisele, kuid tagada kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavus. Sellega kehtestatakse esialgu 30-päevane piirang mittevajalikule reisimisele Euroopa Liitu ning ELi mitte kuuluvatesse Schengeni ruumi riikidesse.

ELi välispiiril kolmandate riikide kodanike reisimisele piirangute kehtestamise ja nende rakendamise peavad tagama liikmesriigid.

Rääkides kontrolli kehtestamisest ELi sise- ja välispiiril, et viiruse levikut piirata, rõhutas peaminister Jüri Ratas, et inimestele peab olema tagatud takistamatu läbipääs, kui nad soovivad oma päritoluriiki naasta. "Tegutseme ühes Eesti välisteenistusega, et Eesti inimesed saaksid ruttu koju," sõnas peaminister.

"Euroopa siseturu üks olulisemaid aluseid – kaupade vaba liikumine – peab säilima ka praegusel väga keerulisel ajal. Peame ühiselt tegema kõik, et kaubanduse toimimisse ei tekiks piiridel takistusi. Meie jaoks on olukord kriitiline näiteks Poola piiril. Samuti on praegu eriti oluline, et piirikontrollidest pääseksid vabalt läbi veokid, mis veavad ravimeid, meditsiiniseadmeid ning toidu- ja esmatarbekaupu," lausus Ratas.