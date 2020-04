ERR Brüsselis: EL muudab sel aastal euroraha kasutamise paindlikuks

Programmi SURE ehk eesti keeles KINDEL sisu on, et ettevõtted praeguse seisaku ajal töötajaid lahti ei laseks, palga maksaks seejuures teatud mahus kinni riik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidu riigid peaksid selleks vabatahtlikkuse alusel ühiselt garanteerima 25 miljardi euro ulatuses laenu, mille arvelt Euroopa Liit saaks abivajajatele riikidele soodsatel tingimustel edasi laenata kuni 100 miljardit eurot.

"Need valitsusjuhid, kellega ma rääkinud olen, olid huvitatud, avatud ja positiivsed. See on tähtis. Me oleme ettepanekuga välja tulnud, seda hakkab arutama eurorühm ja me usume selle kiiresse vastuvõtmisse," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kui kriisist enim räsitud lõunapoolsed riigid soovisid Euroopa ühiseid niinimetatud koroonavõlakirju, siis põrkus see kohe Saksamaa ja Hollandi vastuseisule.

Ühislaenule konkreetselt töökohtade säilitamiseks loodetakse põhjariikidelt palju soojemat vastuvõttu.

"Põhjapoolsetel riikidel on selle skeemiga väga hea kogemus. See aitas neil viimasest kriisist hästi taastuda. See programm on suurepärane, et aidata inimesi, ettevõtteid ja samuti hoida üleval tarbimist ning sotsiaalset turvalisust," ütles Leyen.

Mitmeid võimalikke meetmeid majanduskriisi leevendamiseks hakkavad rahandusministrid arutama järgmisel nädalal.

Euroopa Komisjon pakkus neljapäeval täiendavalt välja käesoleva aasta struktuurivahendite maksimaalselt paindliku kasutamise vastavalt vajadustele, samuti on võimalik euroraha kasutada ilma riikliku kaasrahastuseta.