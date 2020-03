Lufthansa juht: viirus seab lennunduse tuleviku riigiabita ohtu

Saksa lennundushiiu Lufthansa tegevdirektori hoiatuse kohaselt võib lennundussektori päästmiseks koroonaviiruse küüsist minna tarvis valitsuste otsest sekkumist, lennumahtude äärmuslik kärpimine on jätnud maapinnale enam kui 90 protsenti ettevõtte lennukipargist.

"Mida pikemalt see kriis kestab, seda tõenäolisem on, et riigi abita pole võimalik lennunduse tulevikku tagada," ütles Carsten Spohr neljapäeval avalduses.

Spohri sõnul on Lufthansa 763 lennukist 700 "ajutiselt pargitud", sest eelolevatel nädalatel on paljude riikide piirangute ja nõudluse kokkukukkumise tõttu lennud oliliselt vähenenud, ent hetkel veel on lennundusettevõtte finantsseis hea.

Firma on koostanud 19. aprillini abilendude graafiku, mille alusel teevad Lufthansa ja tema tütarfirmad kokku umbes viis protsenti senistest lendudest.

Austrian Airlines on tühistanud peaaegu kõik lennud 28. märtsini, Brussels Airlines 21. märtsist 19. aprillini.

Lufthansa teeb allesjäänud pikamaalende ainult Frankfurdist, teisest Saksamaa suuremast lennujaamast Münchenist enam ei lennata.

Lufthansa lennukid teevad ka umbes 140 erilendu ja toovad valitsuste tellimusel kodumaale üle 20 000 eri riikidesse jäänud inimese.

"Firma uurib praegu võimalust kasutada reisilennukeid reisijateta, et suurendada kaubaveovõimekust," ütles Lufthansa.

Kaubalendude allüksus jätkab tegutsemist regulaarse lennuplaani alusel, erandiks Mandri-Hiina.