"Me kaotame likviidsusreservidest umbes miljon eurot tunnis. Päeval ja ööl, nädalast nädalasse," ütles Spohr kolmapäeval videopöördumises töötajatele.

Ta lisas, et reisijate arvult Euroopa suurim lennukontsern ei suuda aina kauem kestvat kriisi riigiabita üle elada.

Lufthansa tegevdirektor hoiatas juba märtsis, et lennundussektori päästmiseks koroonaviiruse küüsist võib minna tarvis valitsuste otsest sekkumist.

"Mida pikemalt see kriis kestab, seda tõenäolisem on, et riigi abita pole võimalik lennunduse tulevikku tagada," ütles Carsten Spohr.