Johnson: Suurbritannia võib suuta aeglustada viiruse levikut kolme kuu jooksul

Valitsus kutsus varem sel nädalal inimesi rohkem kodust töötama, vältima ühistransporti, pubisid, klubisid ja restorane, et aeglustada viiruse levikut.

Suurbritannias on kinnitust leidnud 3229 viirusesse nakatumise juhtumit, haigus on nõudnud 144 inimest.

Valitsuse teadusnõunik Patrick Vallance aga ütles, et "mõistlik" on arvata, et viirusesse on nakatunud 55 000 inimest.

Johnsoni sõnul on ta "absoluutselt kindel", et olukord võib paraneda, sõltudes "resoluutsest, otsustavast, kollektiivsest tegutsemisest", samuti laiemast testimisest ja diagnostikast.

"Ma arvan, vaadates seda kõike, et me suudame pöörde tuua järgmise 12 nädalaga, kuid ainult siis, kui me kõik astume samme, mida me oleme teada andnud."

"See on eluliselt tähtis. Sellega me vähendame tippu," sõnas ta.

Johnson möönis samas, et ta ei saa kindlalt öelda, et langus on käes juuni lõpuks, kuid see on võimalik.

"Ma ei saa lihtsalt öelda, et see on kindel. Loomulikult ei ole. Me ei tea, kus me oleme ja me ei tea, kui kaua see jätkub."