Nädal eriolukorras: mida on teinud ERR?

ERR on seadnud endale ülesandeks tagada kõikide programmide töö, uudisvoost raadioprogrammides kõlavate õhtujuttudeni. Töö programmidega käib ööpäevaringselt, muutuvates oludes uuendatakse saateid ja kavasid ning töö toimetustes on ümber korraldatud.

Uudisvoo ja päevakajalise info tagamine on ERR-i kõrgeim prioriteet. Näeme, et see ootus ERR-ile on ühiskonnas hetkel eriti kõrge. ERR-i uudiste maht on eriolukorras kasvanud mitmekordselt ja ERR-i veebiportaalide külastatavus tõusnud nii eesti-, vene kui ka ingliskeelse uudisportaali vaates.

Operatiivinfo edastamiseks vahendavad iga päev otseülekandeid ERR-i portaalid, raadioprogrammid ja telekavadesse on lisatud "Aktuaalse kaamera" päevane lisasaade, seda nii ETV-s kui ka venekeelsele elanikkonnale suunatult ETV+ kanalis.

Päevakajalistele teemadele ja inimesi puudutavatele praktilistele küsimustele keskenduvad toimetused nii ETV-s, Vikerraadios, Raadio 2, Raadio 4 kui ka ETV+ kanalil, kus päeva juhatavad värske infoga sisse hommikuprogrammid ning pidevalt muutuva info võtavad kokku õhtused saated.

Muutlike aegadega kohanemine ja samal ajal programmide tuntud headuses jätkumine on vajalik tasakaalu säilimiseks, sest vaatamata eriolukorrale soovitakse ka praegu kohtuda "Terevisiooni", "Ringvaate" või "Vikerhommiku" tegijatega.

Uudisvoog pole siiski ainus, mida inimesed hetkel rahvusringhäälingult ootavad. Ajal, kui kultuurisündmused on peatunud, on meie ülesanne pakkuda inimestele jätkuvalt ka kvaliteetset ajaviidet.

Eriolukorra tingimustes on ETV2 lülitanud telekavasse laupäevased teatrietendused, pühapäeviti näeb teles klassikalise muusika kontserte ja samuti on vajalikul kohal välismaised saated-sarjad, millest vaatajad ei taha ilma jääda ka praegusel ajal. Oma panuse inforohkusest välja lülitamiseks annavad nii teleprogrammide meelelahutussaated kui ka Klassikaraadio ning Raadio Tallinna muusikavalik.

Kultuuri toome lähemale ka veebi vahendusel. Uus voogedastuskeskkond on valmimisel, seniks pakume vaatamisvõimalusi olemasolevate kanalite vahendusel. Olgu näiteks värske dokfilm "Monika", mida saab ette vaadata ERR-i portaalis veel enne filmi telesse jõudmist.

Kodu- ja kaugtööle jäänud peredele mõeldes on strateegilised muutused sisse viidud ka lastele ja noortele suunatud programmis. ETV2 ja Lasteekraan täiendavad programmide sisu iga päev, et lastele jaguks nii harivat kui ka meelelahutuslikku sisu ja vanematel oleks turvaline kanal, kuhu lapsed vajadusel suunata.

Programmide jätkusuutlikkuse nimel oleme muudatused sisse viinud ka oma igapäevases töökorralduses, koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja töötajate tervise kaitseks on ERR-i hooned külastajatele suletud ja uutele oludele vastavalt on tehtud muudatusi saadetes. Teisipäevane ETV "Suud puhtaks" otsesaade on vaid üks näide, kuidas eriolukorra tingimustes jätkata kvaliteetse programmiga praegusel väljakutseid täis ajal

Kogu eeltoodu elluviimisel pingutavad kõik 700 rahvusringhäälingu töötajat ja terve hulk lepingulisi partnereid iga päev ennastsalgavalt, et täita meie seaduses kirjapandud eesmärki – "kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele". Mul pole vähimatki kahtlust, et nii saab see olema ka edaspidi.