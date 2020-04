Inimesed tajuvad sõltuvalt nende soost, vanusest ja sissetulekust praegust koroonakriisi sedavõrd erinevalt, et kutsusin endale Kantar Emori värske eriolukorra radari uuringu tulemuste kirjeldamiseks appi "Õnne 13" väärikaima tegelase Alma Saarepera, keskealise ja enamasti töötu Taivo Palmi ning eduka noore naise Iris Järviku. Kuidas neil praegu läheb?

Alma Saarepera

Alma Saarepera on töötav pensionär, koos hotellis teenitud palgaga jääb tema igakuine sissetulek 500-1000 euro vahele. Tõsi, hotell pandi praegu kinni – kliente ju pole -, aga pension jookseb edasi ja eks ole ka üht teist kõrvale pandud, palju sellel vanainimesel ikka kulub.

Kriisi ajal on Alma meelistegevuseks televiisori vaatamine, kodu koristamine ja raamatute lugemine – viimased pakuvad talle palju suuremat huvi kui pidev eriolukorra uudiste jälgimine.

Ka värskes õhus viibimine on kevade edenedes üha mõnusam. Kes Almat tunnevad, võivad olla kindlad, et seejuures täidab ta kõiki eriolukorraga seotud nõudeid. Peenardegagi on juba rohkem nokitsemist kui ülemöödunud nädalal.

Õuemineku heaks ajendiks on ka poeskäigud, ehkki siin tuleb jääda tagasihoidlikuks. Valdavalt on Alma ostnud toidukaupu, külastanud apteeki, aga hankinud ka koristustarbeid ja majapidamispaberit.

Toidukulleriga valmistoitu pole Alma tellinud, küll aga on ta internetipoest hankinud mõned uued raamatud. Koristustarbeid ja kodukeemiat sai juba varutud kenake kogus ja nii ei ole proual kavas neid lähinädalatel juurde hankida. Ka majapidamispaberit sai ostetud päris mitu rulli, aga mine sa tea, võib-olla peab varsti juurde tooma.

Kui veel ülemöödunud nädalal ostis Alma kaupu sama palju kui varem, siis nüüd ütleb Õnne 13 staažikaim elanik, et ostab pigem vähem kaupu ja püüab säästlikumalt toimetada. Alma hirm enda ja lähedaste nakatumise suhtes on suur, ka majanduse seisukord teeb talle muret, aga iseennast tunneb Alma majanduslikult üsna kindlalt.

Alma on veendunud, et kriisi möödumine sõltub nii riigi kui ka Eesti inimeste tegevusest. Ta on ka kindel, et nüüd tuleb osta varasemast rohkem kodumaiseid kaupu. Samuti leiab ta, et praegune olukord on küll tõsine, aga paanikat ja infomüra on liiga palju. Võrreldes ülemöödunud nädalaga on veidi vähenenud ka kartus, et olukord läheb veel hullemaks.

Ka valitsuse tegevusega kriisi ohjamisel oli Alma rahul ja kindlus selles osas kasvas eelmisel nädalal veelgi. Alma ei arva, et valitsus peaks kehtestama veel karmimaid liikumispiiranguid, küll aga võiks näomaskid, desinfitseerivad ained ja muu vajalik olla kõigile kättesaadavad ja selle võimaluse peaks tagama riik.

Alma vaatab kriisi ajal kõige rohkem ETV-d, veebiportaalidest satuvad tema silmad kõige sagedamini Delfile ja ERR-ile, aga raadiojaamadest on kindel number üks Vikerraadio. Kõige usaldusväärsemaks infoallikaks teab Alma ETV-d, ükski teine meediakanal ei pääse sellele ligilähedalegi.

Taivo Palm

Taivo Palm kuulub 35-49-aastaste hulka, tema teenib heal juhul kuni 500 eurot kuus. Taivo tundis end eelmisel nädalal emotsiaalses plaanis üsna kindlalt, isegi kindlamalt kui ülemöödunud nädalal, aga majandusliku kindlustundega on lood palju kehvemad.

Niigi väikese sissetuleku vähenemise oht on tema suurim hirm. Lähitulevik saab minna üksnes hullemaks, usub Taivo. Veel kaks nädalat tagasi oli ta palju optimistlikum, uskudes, et see jama saab ruttu läbi.

Sarnaselt Almale ostab ka Taivo praegu vähem kaupu ja püüab olla säästlik. Erinevalt Almast on mees siiski veendunud, et riik peaks kehtestama senisest veel karmimad piirangud.

Taivo jälgib kõige sagedamini Delfi uudiseid, aga peab samas kõige usaldusväärsemaks ETV-d. Vabal ajal vaatabki ta kõige rohkem televiisorit, aga kriisi edenedes on mees hakanud veetma ka rohkem aega oma perega ning kodu korrastama. Väga palju Taivo aega kulub ka eriolukorra teemaliste uudiste jälgimisele ja niisama internetis surfamisele. Raamatuid Taivo praegu eriti ei loe.

"Kui küsida, mida kavatseb mees osta järgmise kahe nädala jooksul, on selleks toit, kütus ja mittealkohoolsed joogid. Kindel on see, et Taivol on kavas edaspidi vähem napsitada."

Taivo viimase kahe nädala ostude esikolmik on järgnev: toit, alkohol ja majapidamispaber. Õhtune õlu aitab hästi kriisipinget maandada, miks mitte visata vahel ka pits teravamat. Kui küsida, mida kavatseb mees osta järgmise kahe nädala jooksul, on selleks toit, kütus ja mittealkohoolsed joogid. Kindel on see, et Taivol on kavas edaspidi vähem napsitada.

Taivo pole suurem asi internetist ostja – mees eelistab poodi ise kohale minna. Ka tema leiab, et olukord riigis on küll tõsine, aga paanikat ja infomüra on liiga palju.

Iris Järvik

Iris Järvik kuulub veel nooremasse, kuni 34-aastaste vanuserühma, tema sissetulek on üle 1000 euro kuus ja sestap erineb tema käesoleva kriisiolukorra tunnetus Taivo omast nagu öö ja päev.

Kui Taivo ütleb, et emotsionaalse kindlustundega on täitsa hästi, aga muret valmistab majanduslik tulevik, siis Irise emotsioonid vajusid eelmisel nädalal võrreldes üle-eelmisega nulli lähedale. Majanduslikult aga tunneb ta end praegu täiesti turvaliselt.

Ometi on Irise suurimaks hirmuks eriolukorra mõju majandusele, seda kardab ta rohkemgi kui enda või lähedaste koroonasse nakatumist. Lähitulevikus läheb Irise hinnangul hullemaks. Ka see noor naine on otsustanud oma tarbimist piirata ja ta ostab vähem kui varem.

Iris on valitsuse tegevuse suhtes neil nädalail palju kriitilisem kui Alma ja Taivo. Tema arvates on riigi tegevus viiruse ohjeldamisel pigem ebapiisav. Vabal ajal tegeleb Iris kodu korrastamisega, aga ka internetis surfamise ning värskes õhus viibimisega. Võrreldes Alma ja Taivoga panustab ta rohkem ka õppimisse ja enda täiendamisse.

Toit, apteegikaubad ja majapidamispaber on olnud ka Irise viimase kahe nädala ostunimekirjas aukohal, aga sealt leiab ka virtuaalse koolituse arve, toidukulleriga valmistoidu tellimise ning kosmeetika ja parfümeeria.

Järgneva kahe nädala jooksul on Irisel kavas panustada vastupidiselt Taivole rohkem alkoholi ja kasutada veel enam toidukullerit. Ta on eriolukorrast õppinud – kui tellid toidu, võiks ka hea vein kapis valmis olla. Iris kasutab internetti kaupade tellimiseks oluliselt rohkem kui Alma ja Taivo.

Kriisi ajal töötab Iris kodukontoris, aga pea sama palju käib ta looduses või linna peal jalutamas. Jalutada meeldib naisele praegu rohkemgi kui poodelda. Poes käimine on muutunud pigem tüütuks kohustuseks, kõikvõimalikud punased liinid, kaaskodanike kahtlustavad pilgud ja desinfikaatorid võtavad kogu mõnu ära.

Kõige rohkem jälgib Iris sotsiaalmeediat, aga ka ETV-d ja Postimeest. Usaldusväärseimaks peab ta ETV-d, ERR-i uudisteportaali ja Postimeest.

Nii nad seal Mornas praegu meie uuringu andmetel elavad.