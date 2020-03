Eestis on koroonaviiruse diagnoosi saanud 306 inimest

Eestis oli laupäeva hommikuks koroonaviirus diagnoositud 306 inimesel, kellest 50 on 60-aastased ja vanemad. Ööpäevaga tehti 308 testi, millest 23 osutus positiivseks.

Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, haiglaravil on 15 inimest. Praegu keegi koroonaviiruse tõttu intensiivravi ei vaja, teatas terviseamet.

Alates 31. jaanuarist on Eestis tehtud 2812 testi. Testitakse ennekõike haigustunnustega ja meditsiinilise näidustusega inimesi, sealhulgas eakaid ja krooniliste haigustega inimesi. Testimise vajalikkuse otsustab perearst, kes suunab patsiendi proovivõtmisele. Perearstidele on antud juhised, kuid lõplik otsus on alati perearsti otsus, mille ta teeb, tundes oma nimistu patsiente, võttes arvesse patsiendi sümptomeid, üldist tervislikku seisundit ja kõiki kaasnevaid haiguseid.

Juhuvalimi alusel testitakse lisaks haigussümptomiteta tervishoiutöötajaid ja hoolekandeasutuste töötajaid, et hoida ära viiruse levik tervishoiu- ja hooldekandeasutustesse ning politsei, päästeameti ning teisi COVID-19 leviku tõkestamisega seotud inimesi, kes oma töö tõttu võivad olla ohuks riskirühmadele.

Häirekeskuse ja kiirabi ülekoormatuse tõttu võib kiirabil teenindada abivajajaid nüüd ka kaheliikmelistes brigaadides. See annab võimaluse säästa kurnatusest häirekeskuse ja kiirabi töötajaid, kelle koormus viimasel ajal tunduvalt suurenenud.

Riik püüab tarnida Eestisse rohkem isikukaitsevahendeid ja Eesti osaleb Euroopa Komisjoni ühishankes, kus soetatakse hingamiskaitsevahendeid, kindaid, kaitserõivaid ja –prille. Euroopa Komisjoni ajakava kohaselt võib hange nihkuda maikuusse.

Lisaks on terviseamet sõlminud kaks lepingut, millest ühega telliti märtsi alguses 50 000 FFP3 respiraatorit, neile lisaks veel 85 000 FFP3 respiraatorit. Pooleaastane raamleping võimaldab tellida neid maske 260 000.

Märtsi lõpuks peaks meieni jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid tuleb arvestada, et tarneaeg pikeneb. Ka käivad läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning terviseameti teatel teevad kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse.

Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt Eesti tarnijate kaudu ning Hiina tootjatelt. Paraku on praeguses olukorras logistikaettevõtetel tõrkeid ning tellimuste tarneajad võivad viibida.