Lõuna-Eestis uppus sel nädalal kodutiikidesse kolm vanemat meest

Reedel kell 19.37 teatati, et Valgas Mee tänaval on eakas mees tiiki kukkunud. Päästjad selgitasid, et 86-aastane küünarkarkude abil liikunud mees oli kindlaks tegemata ajal tiiki kukkunud ja uppunud. Päästjad aitasid mehe veest kätte saada. Tiigi perved olid kaetud sügiseste mädaõuntega, mis muutsid pinna äärmiselt libedaks ning see võis liikumisraskustega mehele tema viimasel jalutuskäigul saatuslikuks saada.

17. märtsi lõuna ajal leiti Võrumaal Setomaa vallas Napi külas tiigist uppunud 86-aastane meesterahvas, kes oli ilmselt purdel libisedes vette kukkunud. Samal ajal leiti Setomaa vallas Hindsa külas tiigist uppunud 63-aastane mees. Esialgsetel andmetel oli sealgi tegemist õnnetusega, kus mees oli tiigi kaldal libisenud, vette kukkunud ja uppunud.

Päästjad juhivad tähelepanu, et eakatel ning liikumisraskustega inimestel tuleb veekogude läheduses olla äärmiselt ettevaatlik ning järskudest kallastest ja libedatest kohtadest eemale hoida. Üksinda veekogude lähedusse minna on eluohtlik. Vanemaealiste ja ka lastega perede kodutiikide ümbrus tuleks õnnetuste ära hoidmiseks kujundada ohutumaks ning võimalusel paigaldada selle äärde piirded.