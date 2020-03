Eesti suuremaid majutus- ja toitlustusasutusi ühendav Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) on esitanud valitsusele pöördumise, milles on palub sundpuhkusel või karantiinis olevate töötajate töötasu kompenseerida töötukassa reservidest.

Samuti palub liit kaotada erisoodustusmaks ning vabastada hotellid ja restoranid käibemaksust kalendriaasta lõpuni.

"Teame, et kukkumine on 60-70 protsenti ja see puudutab ka järgmisi kuid. Piltlikult öeldes on välisnõudlus ära kukkunud," ütles ERR-ile Hotellide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi, lisades, et selle nädala esmaspäevani oli tunda langust peamiselt Tallinnas, kuid praeguseks puudutab langus majutusettevõtteid üle Eesti.

EHRL juhatuse esimehe Peter Roose sõnul on hotellid ja restoranid eeskujulikud terviseameti suuniste järgijad, sest see on osa majutusasutuste ja toitlustuskohtade olemusest.

"Paraku ei ole see hetkel argument, sest kui pole lende ja üritusi, ei ole vaja ka nende teenindajaid. Situatsioon muutub niivõrd kiiresti, et ei saa välistada, et juba uuel nädalal näeme esimesi päris tühje majutusasutusi."