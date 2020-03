Linnapea: New Yorgist pärit president ei tee kodulinna aitamiseks midagi

USA president ei aita oma sünnilinna New Yorki kuidagi, pahandab New Yorgi linnapea Bill de Blasio.

Linnapea sõnul on koroonaviiruse puhang New Yorgis alles alanud ning aprillis ja kardetavasti ka mais lähevad asjad ainult hullemaks. Praegu on New Yorgis tuvastatud 8000 nakatunut ning 60 inimest on koroonaviiruse tagajärjel surnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas on Blasio sõnul armeel suurepärane varustus ja palju väljaõppinud meedikuid, kes saaks suurlinnale raskel hetkel appi tulla, kuid president keeldub neile sellekohast korraldust andmast.

"Aga USA president on New Yorgist pärit ja ei liiguta sõrmegi oma kodulinna abistamiseks ja ma ei saa sellest aru. Just praegu ma ei saa sellest aru. Ma olen korduvalt palunud sõjaväe mobiliseerimist, et kaitsetööstuse seadust kasutataks täiel määral, et hankida meile näiteks ventilaatoreid, et inimesed, kes võiksid elada, ei peaks surema," rääkis Blasio.