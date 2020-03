Trumpi administratsioon tuli teisipäeval välja plaaniga toetada koroonaviiruse kriisi tõttu USA majandust ligi triljoni dollari suuruse abipaketiga, mille üheks komponendiks on ka hätta sattunud kodanike otsene rahaline toetamine. Rahandusminister Steven Mnuchini ülesandeks on nüüd otsida plaanile laiemat toetust kongressis ja seda olukorras, kus presidendi parteikaaslaste seas on jätkuvalt skeptikuid.

Bloomberg kirjutab, et teisipäeval senati vabariiklastega kohtudes juhtis Mnuchin tähelepanu võimalusele, et ilma valitsuse kohese sekkumiste võib töötuse määr kerkida USA-s kiirelt 20 protsendini.

Samuti nentis ta, et koroonaviiruse COVID-19 pandeemia mõju majandusele saab tõenäoliselt olema suurem 2008. aasta finantskriisi mõjust.

Erakordselt kõrge töötuse määra on võimalik, kui rahvasaadikud ei võimalda kiiremas korras finantstoetust palgatöötajatele ja väikestele ning keskmise suurusega ettevõtetele.

Vox kirjutab pikemas analüüsis, et plaanitava abipaketi näol võib sisuliselt olla tegu esimese korraga USA ajaloos, kui majanduslangusega võideldakse tõeliselt vabalt jagatava raha abil.

Teisipäevasel pressikonverentsil lausus rahandusminister Mnuchin, et plaaniks on saata ameeriklastele arvete maksmiseks mõeldud raha võimalikult kiiresti, umbes kahe nädala jooksul. President Trump omakorda ütles, et soovib selle asja võimalikult suurelt ette võtta, et ei peaks hakkama pidevalt käima kongressilt uuesti luba küsimas.

Rahajagamise plaanidel on toetajaid nii vabariiklaste (näiteks senaatorid Mitt Romney ja Tom Cotton) kui ka demokraatide (näiteks senaatorid Michael Bennet, Cory Booker ja Sherrod Brown) seas.

Väljaanne Hill kirjutab, et samas on endiselt skeptikuid, kes abipaketis, eriti raha jagamise plaanis veel niivõrd veendunud pole.

Võimalikke tulevasi võitlusi prognoosib kas või see asjaolu, et senati polnud teisipäevaks jõudnud endiselt kokkuleppele varasema 104 miljardi dollari suuruse abipaketi asjus. Ühe triljoni dollari suurune stiimulpakett tekitab ilmselt kordades rohkem vaidlusi.

Skeptikud on pärit peamiselt Vabariiklikust Parteist.

Näiteks senaator Lindsey Graham avaldas arvamust, et rahalised otsetoetused inimestele oleks raha raiskamine. Senaator Mike Braun lisas, et tema meelest maksusoodustused ja -leevendused endiselt parem idee kui raha andmine ja mingid stipendiumile sarnanevad plaanid.

Samuti on paljud vabariiklastest senaatorid öelnud, et nad ei kavatse näiteks lennundussektori puhul toetada sellist abipaketti, mis meenutab president Barack Obama 2009. aasta finantskriisi aegset otsust pumbata kümneid miljardeid dollareid hätta sattunud pankadesse.

Senaator Richard Shelby sõnul toetab tema pigem tööstusele laenude andmist. Senaator Josh Hawley aga rõhutas, et ettevõtted, mis soovivad riigilt majanduslikku abi, peavad võtma endale ka kohustusi, näiteks tooma praegu välismaal asuvad töökohad tagasi USA-sse.

USA maksuamet aga teatas veel ühest koroonaviirusega seotud leevendusmeetmest. Nimelt pikendatakse inimeste maksude maksmise tähtaega kolme kuu võrra ehk maksumaksjad ei pea oma 2019. aasta makse maksma mitte 15. aprilliks, vaid 15. juuliks, kirjutab New York Post.

Valge Maja teisipäevane pressikonverents: