Pereisa välismaale tööle jäämise valinud pere: sellised hetked on rasked

Eriolukord on pannud keeruliste valikute ette tuhanded Eesti pered, kus tuli otsustada, kas välismaal töötav pereliige jääb suletud piiride taha tööle või tuleb koju pere juurde. "Aktuaalne kaamera. Nädal" käis külas nelja lapsega perel, kel tuli just selline otsus langetada.

Tšehhis metsandusvaldkonnas töötav nelja lapse isa Veiko Kook pidi plaanide järgi tulema paari päeva pärast oma kahe väiksema lapse sünnipäevaks koju. Elu on aga hetkel kätte mänginud hoopis teised kaardid.

"Kohe, kui see uudis tuli, et piire hakatakse kinni panema, siis neli-viis päeva oli see, kui oli segadus ja siis olid justkui sunnitud vapper olema. Sellised hetked on rasked," ütles lastega kodus olev Elo Meier.

Et Veiko on ettevõtja ja tööandja üheksale inimesele, on ta keerulises olukorras. Ettevõtet ei saa panna lihtsalt niisama määramata ajaks ooterežiimile. See tähendab, et tal tuli ühes abikaasaga vastu võtta otsus, kas tulla koju või jääda ühes oma töölistega Tšehhi.

"Tegime otsuse, et kuna ta tööd saab teha, temal lastakse tööd teha, siis tuleb tööd teha nii palju kui võimalik. See oli meie pere ühine otsus," rääkis Meier.

Kuigi Eesti valitsus otsustas lubada tööliste pendelrände Eesti ja Soome vahel, otsustas Soome valitsus, et nemad seda ei luba. Niisiis pidid Veiko ja Elo perega samasuguse valiku tegema tuhanded Eesti pered.

"Majalaenud ja asjad on ju vaja maksta, pere tahab ju süüa. Emapalk vist veel see kuu on, siis saab läbi," loetles Meier pere kulusid.

Meieri sõnul on sellises olukorras vaja peres üksteist toetada.

"Mida keegi võib-olla ei räägi, on minu meelest see, et meestel on väga raske, sest nemad ju ei näe oma lapsi ja nemad ei näe oma kaasat," ütles Meier. "Eks me helistame, räägime, siis ta räägib lastega, siis on jälle parem olla," lisas ta.

Meieri hinnangul võiksid inimesed praeguses olukorras vähem teisi süüdistada ja kurta, sest see võib peres pingeid juurde tekitada. "Kui sul on raske, siis sul on vaja ennast kokku võtta ja leida viis, kuidas ennast toetada ja leida see rõõmus asi, mis toetaks. Ja muidugi mehega jagamine," lisas ta.