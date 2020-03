Eriolukord tõukas Ratase toetuse taas tõusule

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i värske, märtsi alguses tehtud küsitlus näitab, et aasta alguses poolehoidjaid kaotanud ametisolevat peaministrit Jüri Ratast toetab taas 36 protsenti vastajaid.

Novembrist jaanuarini nautis Jüri Ratas kui valitsusjuht inimeste suurt, 36–37-protsendilist toetust. Opositsioonilise Reformierakonna juht Kaja Kallas jäi peaministrist 10 protsendiga maha.

Ratase toetus tegi suure uperpalli veebruaris, kui igakuise küsitluse tulemused näitasid, et peaministri toetus oli muust rahvusest valijate seas lausa sulanud, mida näitas eriti ilmekalt tema reitingu kuhtumine Ida-Virumaal. Ratase üldine toetus kukkus seetõttu 30 protsnedile.

Ent värske, märtsi alguses tehtud küsitlus näitab, et Ratast peab Eestile parimaks peaministriks taas 36 protsenti vastajaid. Kiirele ülessööstule on Eesti Päevalehel seletus: viimase küsitluse ajal kuulutati välja eriolukord ja ootamatutes kriisides võimulolijate usaldusväärsus üldjuhul suureneb.

Opositsioonijuht Kaja Kallase toetus on jäänud samaks: 26 protsenti.

Tõsiasi, et Kaja Kallase ja teiste riigikogus esindatud erakondade juhtide toetus ei muutunud, annab aimu, kust sai Ratas toetust juurde.

Esiteks on näha, et Ratas sai enda seljataha tagasi veebruaris kadunud muust rahvusest elanikke ning teisieks võib andmeid vaadates öelda, et hulk inimesi, kellel vahepeal eelistust polnud, hakkas ametis olevat peaministrit toetama.