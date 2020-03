Kui võtta aluseks erakondade toetused erinevates regioonides, ei ole ühte erakonda, kes domineeriks üle kogu Eesti - Reformierakonna, Keskerakonna ja EKRE toetus on kõikjal üsna võrdne, v.a Ida-Virumaal.

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi on Keskerakond kõige populaarsem partei Ida-Virumaal (37 protsenti). Keskmisest enam on Ida-Virumaal ka neid, kes eelistaksid anda hääle üksikkandidaadile (16 protsenti).

Tallinnas on võrdselt nii Keskerakonna (29 protsenti) kui ka Reformierakonna (28 protsenti) toetajaid.

Reformierakond on kõige populaarsem erakond mujal Põhja-Eestis (v.a Tallinnas) (27 protsenti) ning Lõuna-Eestis (28 protsenti).

Lääne-Eestis on võrdselt kõige populaarsemad EKRE ja Reformierakond (kummagi toetus on 26 protsenti), Kesk-Eestis aga on kõige populaarsem EKRE (31 protsenti).

Sugu

Meeste seas on võrdselt kõige populaarsemad erakonnad EKRE (mida valiks 26 protsenti meestest) ja Reformierakond (24 protsenti).

Naiste seas on kõrgeim toetus Reformierakonnale (toetus 28 protsenti), kuid EKRE valijaid on naiste seas meestega võrreldes oluliselt vähem (14 protsenti). Samas on naiste seas meestega võrreldes oluliselt enam SDE toetajaid (naistest 13 protsenti ja meestest viis protsenti).

Ülejäänud erakondade toetajaid on naiste ja meeste seas võrdsel hulgal.

Vanus

Üle 74-aastaste valijate seas on kõige populaarsem erakond Keskerakond (31 protsenti), kuid samas on selles vanuserühmas keskmisest enam ka Isamaa valijaid (15 protsenti). EKRE toetajaid on vanimas vanuserühmas keskmisest vähem (kümme protsenti).

65-74-aastaste seas on võrdselt kõige populaarsemad Keskerakond (26 protsenti) ja Reformierakond (23 protsenti).

50-64-aastaste seas on kõige populaarsem erakond EKRE (30 protsenti), millele järgneb Reformierakond (26 protsenti).

25-49-aastaste seas on populaarseim erakond Reformierakond (30 protsenti), millele järgnevad EKRE (18 protsenti) ja Keskerakond (17 protsenti).

Alla 25-aastaste valijate seas on pea võrdsel hulgal nii Keskerakonna (25 protsenti), EKRE (23 protsenti) kui ka Reformierakonna (22 protsenti) toetajaid.

Rahvus

Eestlaste seas on jätkuvalt toetuselt esikohal Reformierakond (30 protsenti), teisel kohal EKRE (22 protsenti) ning kolmandal Keskerakond (14 protsenti). Eesti 200 toetab 12, sotsiaaldemokraate kümme ja Isamaad seitse protsenti eestlastest valijatest.

Muust rahvusest valijate seas on jätkuvalt kõrgeim Keskerakonna toetus (60 protsenti). Eesti 200 toetab kümme, EKRE-t üheksa, Reformierakonda ja sotsiaaldemokraate mõlemat seitse protsenti. Isamaa toetus muust rahvusest valijate seas on alla protsendi.

Haridus

Kõrgharidusega vastajad toetavad kõige sagedamini Reformierakonda (33 protsenti). Keskmisest madalam on kõrgharidusega vastajate seas toetus Keskerakonnale (14 protsenti) ja EKRE-le (11 protsenti), keskmisest kõrgem aga toetus SDE-le (15 protsenti).

Kesk-, kutse- või keskeriharidusega vastajate seas on võrdselt kõige populaarsemad Keskerakond (24 protsenti), Reformierakond (23 protsenti) ja EKRE (22 protsenti).

Alg- või põhiharidusega inimeste seas on kõige enam Keskerakonna ja EKRE toetajaid (kummagi toetus 32 protsenti).

Linn/maa

Sotsiaaldemokraatide reiting on pisut kõrgem linnaliste asulate elanike seas: linnaelanikest toetab SDE-d 11 protsenti ja maaelanikest kuus protsenti.

EKRE reiting seevastu on pisut kõrgem maapiirkondades: maaelanikest toetab EKRE-t 23 ja linnaelanikest 17 protsenti.

Ülejäänud erakondade toetus maal ja linnas oluliselt ei erine.

Sissetulek

Reformierakonna toetus on kõrgeim suurima sissetulekuga elanikkonnarühmas (inimestest, kelle netosissetulek pereliikme kohta ületab 1000 eurot kuus, toetab Reformierakonda 39protsenti), Keskerakonna toetus aga madalaima sissetulekuga inimeste seas (inimestest, kelle netosissetulek leibkonnaliikme kohta kuus on kuni 500 eurot, toetab Keskerakonda 31 protsenti).

Isamaa toetus on kõrgeim keskmises sissetulekurühmas (501-650 eurot kuus pereliikme kohta) (13 protsenti). EKRE ja SDE toetus on sissetulekurühmade võrdluses üsna ühtlane.