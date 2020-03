Stamberg: märtsireitingutes hinnangud valitsuse tegutsemisele koroonakriisis veel ei kajastu

Stamberg rääkis, et Turu-uuringud viisid viimase erakondade toetusuuringu läbi 5. kuni 16. märtsini. Kui valitsus kuulutas 12. märtsil koroonaviiruse tõkestamiseks välja eriolukorra, jäi enam kui tuhande vastajaga valimist küsitleda veel vaid 200.

"Ehk hinnangud valitsuse tegutsemisele koroonakriisis selles küsitluses veel ei kajastu ja neid saame näha aprillikuises uuringus," sõnas Stamberg.

Sotsioloog avaldas arvamust, et tõenäoliselt võivad valitsuserakondade reitingunumbrid järgmises küsitluses tõusta, kuid sealt edasi sõltub toetus väga palju sellest, kuidas inimestel reaalselt minema hakkab ehk kas neil on ennekõike tööd ja kuidas kehtestatud piirangud pikema aja jooksul vastu võetakse.

Märtsinumbritest rääkides tõi Stamberg välja Eesti 200 toetuse kasvu.

"Kui see number jaanuaris ja veebruaris kerkis, ei söandanud ma veel rääkida tendentsist, aga nüüd võib küll öelda, et Eesti 200 pakub alternatiivi neile valijatele, kes on parlamendisparteides pettunud," sõnas Stamberg.

Ta lisas, et see ei tähenda, et Eesti 200 on võtnud toetajaid ühelt konkreetselt erakondadelt, vaid et see on tulnud mitmete erakondade arvelt nii opositsioonist kui ka koalitsioonist.

Koroonaviiruse levik ei jätnud puudutamata ka märtsikuise küsitluse tegemist. Veel enne kui valitsus kuulutas välja eriolukorra, otsustas Turu-uuringute AS peatada inimeste näost-näkku küsitlemise. Selleks hetkeks oli nii küsitletud ca 300 inimest plaanitud 500-st. Puudujäävad 200 viidi üle veebipaneeli ning selle suurus kerkis 500 vastajalt 700-le.

Kuna koroonaviirus mõjutab ka järgnevaid küsitluskuid, korraldavad Turu-uuringud edaspidi küsitluse nii, et 500 vastajat vastavad telefoni- ja 500 veebiteel. Kas näost-näkku küsitluse asendamine telefoniintervjuudega võib muuta ka toetusnumbreid, vastas Stamberg, et vähesel määral.

Tema sõnul on Eestis ja mujal maailmas tehtud uuringud näidanud, et telefoniintervjuudes on inimesed oma vastustes optimistlikumad, kui näost-näkku vastates. Ta pidas võimalikuks, et vähesel määral võivad sellest kerkida liberaalsemate erakondade toetusnumbrid, kuid seda siiski mitte väga palju.