Reitingud: EKRE toetus võrdsustus Keskerakonnaga, Eesti 200 möödus sotsidest

Kui homme toimuks riigikogu valimised, annaks Reformierakonnale oma hääle 26 protsenti valijatest, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest enam kui tuhande vastajaga küsitlusest.

Järgnesid Keskerakond 22 ja EKRE 20 protsendi suuruse toetusega. Kuu varem oli Keskerakonnal toetajaid 24 ja EKRE-l 16 protsenti.

EKRE 20 protsendile kerkinud toetus on Turu-uuringute AS-i küsitlustes erakonna kõrgeim näitaja alates mullukevadistest riigikogu valimistest.

Eesti 200 edestas esmakordselt sotse

Esmakordselt pärast riigikogu valimisi ületas Turu-uuringute küsitluses Eesti 200 reiting sotsiaaldemokraatide oma: Eesti 200 kasuks on valmis oma hääle andma 12 ja SDE kasuks üheksa protsenti valimiseelistust omavatest kodanikest. Veebruaris oli Eesti 200 toetus üheksa ja SDE-l kümme protsenti.

Isamaa toetus oli märtsikuises uuringus valimiskünnist ületav kuus protsenti.

Toetus ülejäänud erakondadele jääb jätkuvalt allapoole valimiskünnist: Eestimaa Rohelisi toetab kolm protsenti, Elurikkuse Erakonda ja Vabaerakonda mõlemat üks protsent valimiseelistust omavatest kodanikest. Kaks protsenti kodanikest annaks oma hääle üksikkandidaadile.

Kolme koalitsioonierakonna kogutoetus oli 48 protsenti, kahel opositsiooniparteil 35 protsenti. Kui aga viimasele lisada ka Eesti 200 toetus, oleks kogutoetuste suhe sisuliselt võrdne (48 versus 47 protsenti).

Eeltoodud arvud peegeldavad valimiseelistust omavate vastajate toetusnumbreid ehk neist on eemaldatud "ei oska öelda" vastajate osakaal (märtsis 25 protsenti). See muudab uuringutulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga.

Toetused koos "ei oska öelda" vastanutega

Kui võtta aluseks aga kõik vastajad (sh "ei oska öelda" 25 protsenti), oli Reformierakonna toetus 20, Keskerakonnal 16, EKRE-l 15, Eesti 200-l üheksa, SDE-l seitse, Isamaal neli ja Eestimaa Rohelistel kaks protsenti. Ka nende arvude võrdlemisel kuu varasemaga oli toimunud EKRE ja Eesti 200 toetuse kasv.

Täpsemaid numbreid erakondade toetusest erinevates sotsiaal-demograafilistes alamjaotustes saab lugeda ERR-i portaali reitingute alamlehelt.

Turu-uuringute AS küsitles ERR-i tellimusel 6. kuni 16. märtsini 1056 inimest üle Eesti. Kui varem on vastajate seas olnud võrdselt silmast-silma ja veebi teel vastanuid (mõlemaid ca 500), siis tulenevalt koroonaviiruse puhangust Eestis peatati silmast-silma andmekogumine küsitlusperioodi keskel, kui oli kogutud 306 ankeeti. Selleks, et andmekogumine küsitlusperioodi vältel planeeritud mahus läbi viia, koguti tavapärasest rohkem ankeete veebis - 750. Kokku seega 1056. Tuhande inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti, väiksemate protsent-väärtuste puhul on viga väiksem.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i veebisaates värskeid erakondade toetusnumbreid sotsioloog Tõnis Stamberg ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.