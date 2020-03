Euroopa Komisjon kutsus riike kaubavedudele rohelisi koridore kehtestama

"Viiruse leviku takistamiseks kehtestatud meetmed on aeglustanud - ja mõnikord ka peatanud - transpordi. See aga võib pidurdada kaupade tarnimist ja mõnikord tekitada ka kaubapuuduse," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen oma pöördumises, milles ta selgitas Komisjonis heaks kiidetud juhiseid. Tema sõnul on transpordil ja eriti piiriületuses tekkinud takistused viinud selleni, et viirusega võitlemiseks vajalik meditsiinivarustus ei jõua õigeaegselt kohale.

Esmase nõudena soovib Komisjon liikmesriikidelt, et piiriületus ei kestaks kaubaveoki jaoks kauem kui 15 minutit.

Teiseks peaksid rohelised koridorid olema avatud ükskõik milliseid kaupu transportivatele veokitele.

Kolmandaks ei tohiks riikide valitsused seada kaubaveokite liikumisele mingeid ajalisi takistusi nagu öine või nädalavahetusel kehtiv liikumispiirang. "See on erakorraline olukord. Me peame olema paindlikud," rõhutas von der Leyen.

Neljandaks tuleks vähendada piiridel autojuhtidele kohustuslikku formularide täitmist, et neil oleks võimalus kiiremini piiri ületada, leiab Komisjon.

"Tervisekontrollid piiril oleks kasulikud viiruse leviku takistamiseks, aga need peaksid olema korraldatud selliselt, et kaupade vaba liikumine ei peatuks," ütles von derr Leyen. Tema sõnul kestab võitlus viirusega kaua, kuid Euroopa Liidu jõud selle võitluse võitmiseks peitub ühisturus.

"Seepärast peamegi seda kaitsma," lisas ta.

Piirisulgude probleem oli ka üks teisipäeva õhtul riigipeade ja valitsusjuhtide telekonverentsi peateemasid.