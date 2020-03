Euroopa Komisjon lubab riikidevahelise kaubaliikluse tagamiseks kaasa aidata niinimetatud roheliste koridoride käivitamisele, ütles Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Ta kinnitas ka, et kõik volinikud on oma Poola parneritega suheldes tõstatanud sealsete piirisulgude teema.

"Euroopa Komisjon on omalt poolt võtnud ülesandeks koordineerida nii-öelda roheliste koridoride tekkimist, mis põhineksid juba Euroopa Liidus kasutusel olnud ja ka rahastamist saanud põhimaanteevõrkudel, et olulised kaubad saaksid liikuda. Ja loomulikult me peame ka tagama seda, et iga Euroopa Liidu kodanik saaks naasta oma kodumaale," rääkis Simson neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul oli see ka üks peamisi teemasid teisipäeva õhtul riigipeade ja valitsusjuhtide telekonverentsil.

"Poolaga sarnaseid olukordi on mitmetes Euroopa piirkondades ja ei vasta tõele, et sellega ei ole tegeletud väga intensiivselt. On olnud tihedad kontaktid erinevate Poola ministritega. Kõik komisjoni liikmed, kes oma partneritega Poolas suhtlevad, on tõstnud ka selle teema, mina sealhulgas," rääkis Simson.

"Kõige olulisem on saada haigus kontrolli all, aga paralleelselt sama tähtis on ka taastada meie majanduse toimimine, saavutada olukord, kus siseturg säilib. Selle nimel käib pidev töö," rääkis Euroopa Komisjoni liige Simson.