Ministeerium soovitab lõksujäänutel võtta sihiks Euroopa, vältida USA-d

Kuivõrd paljud riigid üle maailma on sulgenud oma õhuruumi ning Eesti kodanikud sattunud seetõttu lõksu, võiks väljaspool Euroopa Liitu asuvad inimesed võtta kõigepealt suuna Euroopasse, kust on juba kergem leida ja vajadusel korraldada lende Eestisse, ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on kriisi algusest esmaspäevase seisuga välisministeeriumi poole pöördunud ja abi saanud ligikaudu 2400 inimest, kes vajasid Eestisse tagasipääsemiseks abi.

"Lõksu jäänud inimesi on jäänud vähemaks, kuid juhtumid on muutunud keerulisemaks, sest inimesed on erinevates riikides üle maailma," märkis Reinsalu ja tõi näiteks Tai, Indoneesia ning Nepali.

Kui lugeda kriisi alguseks 14. märtsi, siis on sellest ajast kõnesid välisministeeriumi hädaabinumbrile olnud ligikaudu 7100. Lisaks sellele on abi saamiseks ministeeriumi poole pöördutud meili teel ja Facebookis, kokku on kümne päevaga seega nõustatud hinnanguliselt 8000 või rohkemgi inimest, ütles ERR-ile välisministeeriumi meedianõunik Pia Kuusik.

"Neist 2400 vajasid konkreetsemat abi. Tänaseks on konkreetset abi vajanuist umbes 1600 lood saanud lahenduse," lausus Kuusik.

Praegu on üle maailma laiali 240 inimest, kelle naasmise abistamisega välisministeerium tegeleb. "Sageli on ühes riigis viis kuni kümme Eesti kodanikku, seega on tegevus kandunud väiksemate gruppide või üksikreisijate abistamisele," ütles Kuusik.

Minister Reinsalu sõnul tehakse nende tagasitoomiseks koostööd teiste Euroopa Liidu riikidega. Lõksujäänutel soovitas ta kindlasti ühendust võtta välisministeeriumiga. Samuti tuletas välisminister meelde, et riik ei too hättajäänuid omal kulul tagasi, ka erilendudele on vaja osta pilet.

Kuusiku sõnul jätkatakse koostööd Euroopa Liidu riikidega ja vahendatakse inimestele infot erilendude kohta, mida euroliidu riigid algatavad oma ja teiste EL-i riikide kodanike äratoomiseks.

"Samuti oleme palunud, et Eesti aukonsulid nõustaksid nende poole pöörduvaid Eesti kodanikke, millised on transpordiühendused riigis ja muu asjassepuutuva kohta," ütles Kuusik.

Kuivõrd lennukiga liikumise võimalused ahenevad iga päevaga, peaksid välisriikides viibivad eestlased endale aru andma, et kunagi broneeritud või kokkulepitud lend ei pruugi lähitulevikus toimuda.

"Riigid kavatsevad lennukipargi võtta evakuatsiooni jaoks kasutusse. Ka need lennud, mis on plaanitud paari nädala või kuu pärast, ei pruugi olla maksvad. Inimesed peaksid naasma võimalikult kiiresti. Need kinnitused (lennukifirmade poolt), mis antakse täna, ei pruugi kuu jooksul olla maksvad," ütles Reinsalu.

Reinsalu soovitas esimeseks sihtpunktiks võtta Euroopa, kust on juba kergem Eestisse tagasi pääseda. Lõuna- ja Kesk-Ameerikas lõksus olevad inimesed aga peaksid vältima USA kaudu kodutee otsimist.

"Koostööd USA-ga raskendab asjaolu, et USA on rakendanud ranged piirangud piiriületusele, mis kehtivad paljudel juhtudel ka transiitlendude suhtes. Sel põhjusel soovitame Eesti kodanikel võimalusel leida vahemaandumiseks marsruut, mis viiks läbi muude sihtpunktide kui USA," ütles Pia Kuusik.