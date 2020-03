Tallinki reisilaev Romantika tegi välisministeeriumi palvel erireisi Saksamaale Sassnitzi, tuues koju piiride sulgemise tõttu lõksu jäänud eestimaalased. Laev jõudis Riia sadamasse kella 00.30 ajal öösel, Saksamaalt oli teele asutud ööpäev varem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riias olid laeval vastas kaitsekostüümides ametnikud. Saabujad kinnitasid allkirjaga, et ei lähe linna jalutama, vaid sõidavad otse koju. Ka oli võimalus lasta telkides oma tervist kontrollida.

Aga kohe jagati autod ka kahte gruppi ja Läti politsei eskortis eestlased Iklasse. Esimene grupp jõudis kohale kell 2.45.

"1200 kilomeetrit oli kuni Saksamaa sadamani ja nüüd siia - 1300-1400 kilomeetrit. /.../ Laeva peal oli kõik okei. Ise ka imestasin, et need karantiinireeglid olid leebed, ma ütleksin," rääkis võrkpallur Kevin Saar.

"Esmaspäeval vist hakkasime liikuma. Tahtsime võimalikult ruttu Prantsusmaalt ära saada, seal läks see olukord hulluks. Ja siis läbi Belgia, Hollandi läksime Saksamaale. Väga hea tunne on," lisas ta.

Postimehe ajakirjanikud Sander Punamäe ja Eero Vabamägi tegid kogu laevareisi kaasa ja neil on, mida meenutada.

"Jah, seal oli väga erinevaid inimesi. Oli ka veokijuhte, kelle jaoks sellised pikad reisid on tavapärased, nende jaoks see midagi nii hullu ei olnudki. Aga kõige raskem oli just lastega peredel, seda oli küll tunda kindlasti. Inimeste lood olid igal juhul põnevad. Kui ma sinna läksin, siis ma eeldasin, et seal on väga palju autojuhte Poola piirilt. Tegelikult olid paljudest riikidest - Prantsusmaalt, Saksamaalt, Inglismaalt," rääkis Punamäe.

Piiril käis kontroll kiiresti ja pikast reisist kurnatud kodumaale jõudnuile tegi politsei väikese üllatuse.

"Eesmärk oligi, et võimalikult vähe inimesi kinni hoida, et siin ei oleks neil vaja kaua kannatada. Nad on niigi pika tee läbinud juba. /.../ See on lihtsalt politsei poolne meene. Mesi ja tee. Raviline eesmärk," selgitas Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Tee.

Tallinki Romantika tõi välisministeeriumi tellimusel Saksamaalt ära Euroopasse lõksu jäänud eestlased ja teiste Balti riikide elanikud, keda Poola läbi oma territooriumi ei lubanud. Sassnitzi sadmast lähtunud reisi peale oli registreeritud umbes 470 inimest ja 150 autot.

Üle Läti-Eesti piiri tulles ootab inimesi, kellel on õigus Eestisse siseneda, kahenädalane karantiin.