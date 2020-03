Mitmed SEB kliendid langesid netipetturite ohvriks.

Mitmed Apple'i või Google'i kontodega seotud maksekaarte kasutanud SEB kliendid sattusid kelmide rünnakukatsete alla, osa kaotas oma andmeid loovutades ka raha. Nüüdsest on ohu kõrvaldamiseni peatatud maksed Apple'i ja Google'i kontode kaudu taasavatud.

Koroonaviirusest tingitud eriolukord on aktiveerunud internetikelmid, kes olukorda ära üritavad kasutada.

Mitmed SEB kliendid, kelle maksekaardid on seotud Apple'i või Google'i kontodega, on langenud petturite ohvriks, mitmed rünnakud jäid ka vaid katseteks raha välja petta.

Seetõttu piiras pank ligi nädalaks Apple'i ja Google'i kontodega seotud maksekaartide kasutamist.

"Seoses väärtehingute katsetega SEB kaartide vastu olime oma klientide kaardiandmete kaitseks tõesti sunnitud kehtestama osalisi, ajutisi piiranguid 18.-23. märtsini, mis nüüdseks on eemaldatud," kommenteeris SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas ERR-ile.

"Kliendid said üldjuhul teate, et nende Google'i või Apple'i konto vajab uuendamist ja selleks on vajalik pangakaardi andmete lisamine. Kliente, kes oma andmed sellisel moel avaldasid, paraku oli. Õnneks suutsime palju katseid peatada, õnnestunud väärtehingutega tekitatud kahjud hüvitasime klientidele," selgitas Allas pettuse sisu.

Kui palju ohvreid kelmid leidsid ja kui suured olid kahjud, SEB ei avaldanud.

Pank kutsub viimaste pettuste valguses inimesi üles tähelepanelikkusele.

"Viimasel ajal on aktiveerunud erinevad andmepüügi- ja pettusekatsed. Ärge sisestage oma kaardi- ega isikuandmeid veebilehtedele ega äppidesse, kontrollimata kaupmehe tausta ning veendumat, et tegemist on autentse kaupmehe ostukeskkonnaga," pani Allas südamele.

Samuti tuleks hoiduda tundmatult ja kahtlaselt saatjalt saabunud kirjade avamisest, iseäranis ei tohi alla laadida selliste kirjadega kaasas olevad manuseid ega vajutada neis peituvatele veebilinkidele. Sageli võivad säärased kirjad sisaldada viirusi, mis koguvad kokku arvutis või telefonis oleva info, mida kaustatakse hiljem väärtehingute sooritamiseks. Lisaks võib pahavara muuta seadme - arvuti, telefoni, tahvelarvuti - kasutuskõlbmatuks.