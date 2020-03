Peaminister: Indias kehtestatakse täielik liikumiskeeld

"Alates täna keskööst on kogu riik suletud, täielikult suletud," ütles Modi telepöördumises rahvale.

"Selleks, et Indiat päästa, et päästa igat kodanikku, sind, sinu perekonda... igal tänaval, igas linnaosas kehtestatakse liikumiskeeld."

Liikumiskeeld kestab 21 päeva.

India on registreeritud COVID-19 nakkusjuhtumite poolest oma suurust arvestades teiste riikide seas võrdlemisi tagapool, kuid viimastel päevadel tõusis riigis nakkuste arv 519-ni, samuti on registreeritud kümme viirusest tingitud surmajuhtumit, teatas valitsus.

Mitmed India osariigid on kehtestanud juba omapoolsed piirangud, et pidurdada viiruse levikut.

Modi hoiatas, et indialastel tuleb liikumiskeelust kinni pidada, kui nad tahavad massilist nakatumist ennetada.

"See on liikumiskeeld... Meil tuleb maksta selle eest majanduslikku hinda, kuid selleks, et päästa igat perekonnaliiget, on see kõigi kohustus – suurim prioriteet," ütles peaminister.

"Kui nende 21 päevaga toime ei tulda, siis riik ja su perekond satuvad 21 aasta tagusesse aega... Ma ei räägi seda teie peaministri, vaid kaaskodaniku, perekonnaliikmena."

India on juba keelustanud välisriikidest saabuvad lennud alates pühapäevast, samuti keelanud siselennud ning sulgenud jõe- ja meresadamad.

India riiklik raudteefirma, mis teenindab iga päev enam kui 20 miljonit reisijat, on peatanud kogu liikluse välja arvatud eeslinna- ja kaubarongiliikluse.