Professor Lutsar: karantiini on vaja tugevdada

"Teadusnõukogu nentis, et rakendatud meetmed on olnud efektiivsed, et nakatumine on pidurdunud. Kas see on lõplik, seda me muidugi ütelda ei oska. Aga samas nentis teadusnõukogu ka, et need (meetmed - toim.) ei ole piisavad, kuna meil nakatumine ja haigestumine jätkuvad vaatamata sellele, et meil on eriolukord ja inimesed peavad karantiinis olema," rääkis Lutsar teisipäeval ERR-ile.

"Mõningaid meetmeid oleks kindlasti tarvis rangestada," märkis Lutsar teisipäeva lõuna ajal, kuid lisas, et ei saa veel täpsemaid detaile - mida, kuidas ja mismoodi - avaldada.

"Selleks on praegu ikkagi veel liiga vara, saatan peitub detailides, aga kindlasti on kohati rangemaid meetmeid tarvis ja et me saaksime kõik kontaktsed ja potentsiaalselt kontaktsed nakatunud ringlusest välja," ütles professor Lutsar.

Lutsari sõnul on teadusnõukogu liikmetel tunne, et karantiinis olemine lihtsalt ei pea, et inimesed ei saa aru selle vajadusest. "Kuigi mul on võib olla kodus väga halb olla, siis ma pean endale aru andma, et niimoodi mitte nakatades ma kaitsen teisi inimesi. Kannatame siis teiste inimeste pärast ka natukene," rõhutas ta.

Professor märkis ka, et mitte üheski riigis ei ole viirus veel täielikult kadunud ning kui see ka Eestis suudetakse maha suruda, peab ikkagi arvestama naaberriikides toimuvaga.