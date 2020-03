Lutsar: koroonaviiruse vaktsiini lähiajal tulemas pole

Lutsar ütles "Ringvaates", et koroonaviiruse vaktsiini osas on olukord sama nagu paar nädalat tagasi - kõige varem aprillis hakatakse tegema inimkatseid.

"Vaktsiini väga lähiajal oodata pole. Kõige varem aasta lõpuks, ma prognoosin. Vaktsiini kindlasti tulemas ei ole ja me peame ikkagi katusma selle viirusega elada nii, et viirus saab elada ja et ta meid väga ei hävitaks. Ma arvan, et see on praegu kõige olulisem," sõnas ta.