Eriolukord võib pikendada kaitseväelaste välisoperatsioonide aega

Koroonaviiruse leviku tõttu on enamik maailma riike kehtestanud endi territooriumil eriolukorra ja seadnud sisse riikidesse sisenemise keelu või piirangud, samuti on lennujaamade sulgemise tõttu tühistatud tsiviillende, mistõttu kestab välisoperatsioonidel viibivate kaitseväelaste teenistusaeg kuni maikuu lõpuni või kuni lennuliikluse taastumiseni.

Kaitsevägi teeb omalt poolt siiski kõik, et hoolimata kujunenud keerulisest olukorrast toimuksid rotatsioonid õigeaegselt, teatas kaitseväe peastaap.

Eesti kaitseväelased osalevad praegu üheksal rahvusvahelisel välisoperatsioonil, kuhu on panustamas veidi üle saja tegevväelase. Mitte ükski neist pole praeguse seisuga nakatunud COVID-19 viirusega.

"Nii meie kui meie liitlaste jaoks on oluline, et praegu Euroopas kiiresti leviv viirus ei mõjutaks üksuste valmidust viia läbi erinevaid operatsioone ega kahjustaks kaitsevalmidust laiemalt. Kinnitan, et aktiivne töö selle nimel käib nii poliitilisel kui sõjalisel tasandil ning erinevaid meetmeid vaadatakse regulaarselt üle," ütles kaitseminister Jüri Luik.

Kaitseminister lisas, et Eesti teeb koos liitlastega kõik endast oleneva, et hoida välisoperatsioonidel teenivate kaitseväelaste tervist ja nad saaksid maksimaalselt täita neile pandud ülesandeid.

Seoses tekkinud olukorraga on ka võimalus, et uute rotatsioonide suundumine välisoperatsioonidele lükkub edasi. Samuti on tühistatud kõik puhkused ja visiidid operatsioonipiirkondadesse.